2nd Opinion: Der neue Kulturkampf

Wenn es eng und heiß wird in den Debatten über den Zustand der Gesellschaften in der Region, die wir früher den „Westen“ nannten, fällt regelmäßig der Begriff „Kulturkampf“.

Und im handelsüblichen Gebrauch wird er in kritischer, um nicht zu sagen in denunziatorischer Absicht verwendet: Als „Kulturkämpfer“ bezeichnet man konservative, rechte bzw. rechtsextreme (dass die Begriffe heute überwiegend synonym verwendet werden, gehört zu den Grundproblemen dieser Debatten) Akteure, denen man unterstellt, dass sie Fragen der Grundwerte, der kulturellen Zugehörigkeit und der nationalen Identität betonen, wenn es um das Zusammenleben von angestammter Bevölkerung und Zuwanderern geht.

Der Kulturkämpfer ist ein Mensch, der vom eigentlich zentralen Problem der sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit ablenken will, und stattdessen Ressentiments schürt, die zumindest an Rassismus grenzen. Der Kulturkämpfer ist ein reaktionärer Gesell, der sich mit den Errungenschaften des progressiven Mainstreams, als da sind Diversität und Inklusion, nicht anfreunden kann und sich nach einer Vergangenheit sehnt, die es, wie der Progressive überlegen lächelnd erklärt, so ohnehin nie gegeben hat. Ewiggestrig ist er, hoffnungslos sentimental, möglicherweise auch gewaltbereit.