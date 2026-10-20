Warum die SPÖ verliert

Politik für diejenigen machen, die es sich nicht richten können: Unabhängig von der politischen Ausrichtung kann man den Anspruch, den die SPÖ unter Führung des scheidenden Vorsitzenden Andreas Babler hat, als grundsätzlich gut und wichtig bezeichnen.

Es gibt viele Menschen in Österreich, die zu kämpfen haben und keine starke Lobby haben. Zu Wahlerfolgen kommt die Partei damit jedoch schon lange nicht mehr. Dafür gibt es viele Gründe. Unter anderem hat es damit zu tun, dass sehr viele Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdete als ausländische Staatsangehörige nicht wahlberechtigt sind.