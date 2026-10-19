Leitartikel: Murks mit Preisschild

Am 8. Juli stimmten ÖVP, SPÖ und NEOS im Nationalrat für die Paketsteuer. Am 1. Oktober trat sie in Kraft – neun Tage später war sie für NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger schon „Murks“. Dabei war absehbar, dass die Abgabe zumindest teilweise bei den Kunden landen würde. Vizekanzler Andreas Babler hatte im Jänner noch andere Erwartungen geweckt. In der ORF-„Pressestunde“ erklärte er zur damals geplanten Paketabgabe aus Drittstaaten: „Das stärkt auch unseren österreichischen Handel und wird nicht an die Konsumenten weitergegeben.“ Weil die Politik das gerne so hätte? Ob die Kosten beim Unternehmen bleiben oder beim Kunden landen, entscheidet allerdings nicht die Politik.

Die Paketsteuer soll jährlich 280 Millionen Euro einbringen und damit die zuvor eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel teilweise gegenfinanzieren, die den Staat rund 400 Millionen Euro an Einnahmen kostet. Auf Milch, Brot und Eier weniger Steuer, auf Pakete mehr. Das eine wird als Entlastung gefeiert, das andere plötzlich „Murks“ genannt. Nur: Wer den Murks wieder abschaffen will, muss erklären, wie er die fehlenden Einnahmen ersetzt. Ein belastbarer Plan dafür steht noch aus.