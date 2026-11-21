"Die NATO wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen", sagte Rutte am Samstag bei einem Besuch in Warschau. Der NATO-Chef sprach von einem "gefährlichen Vorfall". Die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Flugobjekte werde am Montag in Brüssel in einer Sitzung des Nordatlantikrates erörtert, dem wichtigsten politischen Entscheidungsgremium der NATO, hieß es zudem. Es handle sich um "reguläre Konsultationen unter Verbündeten". Dem polnischen Rundfunk zufolge wird Polens Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski daran teilnehmen.

"Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde", erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und NATO-Landes abgestürzt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, es handle sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

In dem Ort Nowy Lipowiec, der rund 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt liegt, seien die Untersuchungen mittlerweile abgeschlossen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. An den beiden anderen Absturzstellen werden die Ermittlungen noch fortgesetzt.

Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten "Koalition der Willigen" statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

Auch die Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) ziehen in einer Analyse eine Verbindung zu dem Manöver. "Das ISW geht davon aus, dass der Kreml diese Luftraumverletzungen zeitgleich mit einer laufenden Militärübung der Koalition der Willigen in Nowa Deba in Polen durchgeführt hat, um die Unterstützung der Koalition der Willigen für die Ukraine zu beeinträchtigen und die Reaktionen der NATO zu testen", heißt es in dem Bericht.