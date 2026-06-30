Pensionen: Antrittsalter von Frauen gestiegen

Der Gender-Pension-Gap sank somit von 33,9 auf 32,4 Prozent. Berechnet wurde das Antrittsalter für alle Eigenpensionen, also von Personen, die zuvor selbst in die Pensionsversicherung eingezahlt haben. Die Zahl der Pflichtversicherten ist zuletzt im Jahresschnitt von 3,68 auf 3,69 Millionen gewachsen. Die Summe der Beiträge stieg 2025 um 5 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro (2024: 38,7), teilte die PV mit. Nach einem Rückgang im Vorjahr sind die Pensions-Neuzugänge mit 109.276 nun wieder etwas höher.

Neuerlich deutlich gestiegen ist der Pensionsaufwand mit nunmehr 50,5 Mrd. Euro. 2024 waren es noch 47,3 Mrd. (plus 6,8 Prozent). Die Ausfallhaftung des Bundes - jener Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen - erhöhte sich um 17,5 Prozent auf 10,4 Mrd. Für inklusive Hilfsmittel im Bereich Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation gab die PV 1,5 Mrd. aus (plus 4,8 Prozent). Der Verwaltungsaufwand sank 2025 gemäß der Angaben auf 0,7 Prozent der Gesamtaufwendung.

Für Dagmar Belakowitsch, Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ, sind die Zahlen ein "weiterer Beleg für das schwarz-rot-pinke Regierungsversagen, insbesondere am Arbeitsmarkt". Sie würden die Konsequenzen einer verfehlten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zeigen, hieß es in einer Aussendung. Gebe es zu viele Arbeitslose, könnten diese schließlich nicht ins Pensionssystem einzahlen. "Das ist ein direkter Anschlag auf die finanzielle Grundlage unseres Sozialstaats", sagte Belakowitsch. Über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters wolle sie gar nicht diskutieren.