Bundesstaatsanwaltschafts-Entwurf noch nicht online

Nachdem die letzte legistische Überprüfung erledigt ist, muss der Entwurf im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) und auf der Parlamentshomepage veröffentlicht werden. Dienstagmittag war das allerdings noch nicht der Fall. Stakeholder, Experten und Expertinnen, aber auch Privatpersonen haben dann bis Ende der Begutachtungsfrist am 31. August Zeit, ihre Stellungnahme abzugeben.

Lob für das Regierungsvorhaben kam am Dienstag von Transparency International. Die geplante Reform markiere einen "historischen Fortschritt für den österreichischen Rechtsstaat". Ansonsten fielen die Reaktionen am Montag und Dienstag aber eher verhalten aus. Mit der Vizepräsidentin der Vereinigung der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen Anna-Maria Wukovits, OGH-Präsident Georg Kodek und der Generalprokuratur hatten hochrangige Vertreter der Justiz ernste Bedenken zum Entwurf.

Besonders scharf äußerte sich am Dienstag der Korruptionsexperte Martin Kreutner gegenüber Ö1. Es sei zwar gut, "dass sich was tut", man müsse aber aufpassen, nicht "einen Schritt nach vorne und drei zurück" zu machen. Nach der Präsentation seien weiterhin viele Fragen offen, etwa, was passiere, wenn das Parlament bei einzelnen Personen von dem ihm eingeräumten Vetorecht gebraucht mache. "Wie lang kann sich dieses Karussell drehen?", meinte Kreutner. Dorn im Auge ist ihm auch die zehnköpfige Auswahlkommission, in der unter anderem Vertreter des Rechtsanwaltskammertages und der Notariatskammer sitzen werden. Ihm zufolge würde eine Person mit sieben Personen auskommen, das sollte aber nur justizielles Fachpersonal, also Richter oder Staatsanwälte, sein. "Sie lassen ja auch nicht einen Zahnarzt eine Herzoperation durchführen", monierte Kreutner.

Damit die Pläne der Bundesregierung Realität werden, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Auf die Stimmen der FPÖ darf man wohl nicht hoffen, zeigten sich die Freiheitlichen doch recht ablehnend. Auch die grüne Justizsprecherin Alma Zadić sah im Ö1-"Mittagsjournal" die Auswahlkommission und das Bestellprozedere als "Knackpunkte". Alles was sie gelesen habe, klinge "sehr kritisch", meinte die ehemalige Justizministerin, ohne den finalen Entwurf schon gesehen zu haben. Ob es grüne Zustimmung geben werde, hänge von den Details ab.