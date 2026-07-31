ABO

ÖVP will Fußfessel für Gefährder diskutieren

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Der Terror-Anschlag in Berlin sorgt in Österreich für Diskussionen
©APA/APA/dpa/Sebastian Christoph Gollnow
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin nimmt nun auch die politische Diskussion in Österreich über den Umgang mit Gefährdern Fahrt auf. ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl machte am Freitag Druck, die Verwendung einer Fußfessel für potenzielle Attentäter einzuführen. Diesen Vorschlag werde man in Gesprächen mit den Regierungspartnern SPÖ und NEOS einbringen, kündigte er in einer Pressekonferenz an.

von

"Die Fußfessel für Gefährder halte ich für richtig", so Gödl, der auch Sicherheitssprecher seiner Fraktion ist. Daher werde man - auch im Hinblick auf den Anschlag in Berlin - den Rechtsbestand ändern. Ein erster dahingehender Schritt sei bereits die Messenger-Überwachung gewesen. Die Fußfessel für Gefährder sei daher eine "logische Fortentwicklung" im Vorgehen gegen Terrorismus.

Auch ein GPS-Armband, wie es Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) erwähnt hatte, kann sich Gödl im Bereich der Gefährder vorstellen: "Auch das wäre aus meiner Sicht ein gangbarer Weg." Derartige Maßnahmen hätten "nichts mit genereller Überwachung zu tun". Tatsächlich handle es sich nur um wenige Fälle.

Gesprächsbereit zeigte sich umgehend die SPÖ. "Der Schutz von Frauen und die Sicherheit unseres Landes haben höchste Priorität. Deswegen ist die Einführung einer Fußfessel bzw. eines GPS-Armbandes für Gewalttäter eine notwendige Weiterentwicklung des Gewaltschutzes und der Sicherheitsarchitektur in Österreich", meinte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Gemeinsam mit Innen- und Justizministerium habe ihr Ressort dazu bereits eine Arbeitsgruppe initiiert.

"Im Regierungsprogramm ist die Prüfung weiterer freiheitsbeschränkender Maßnahmen gegen Gefährder und Gewalttäter vorgesehen", meinte auch NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos. Bei so einer grundrechtsintensiven Maßnahme müsse die gesetzliche Umsetzung aber wohl überlegt sein und genauestens geprüft werden, ergänzte er. "Wir warten daher auf einen konkreten Gesetzesentwurf, über den dann diskutiert werden kann."

In diesem Zusammenhang hatte Gödl auch die "stringente, konsequente Asylpolitik" seiner Partei betont und auf die jüngsten von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) veröffentlichten Zahlen verwiesen. Demnach befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Auch der ÖVP-Klubchef sieht daher die "Asyl-Wende" als gelungen. Und auch die beim Familiennachzug geplante Verordnung zur Quotenregelung sei auf Schiene.

Ein "Ablenkungsmanöver vom Totalversagen" Karners in der Asyl- und Migrationspolitik ortete ein weiteres Mal die FPÖ. Sicherheitssprecher Gernot Darmann fordert stattdessen einen "radikalen Kurswechsel" in der Sicherheits- und Asylpolitik: "Wir brauchen keine Verkehrsfreiheit für Islamisten mit Fußfessel auf Österreichs Straßen, sondern eine konsequente Remigrationspolitik und einen sofortigen Asylstopp, damit keine neuen Gefährder mehr ins Land kommen können."

Bei einem weiteren Sicherheitsthema, der Reform des Wehrdiensts, zeigte sich der ÖVP-Klubchef ebenfalls optimistisch. Es sei auch seine Kernaufgabe, die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Änderungen beim Zivildienst zu verhandeln. Daher werde man natürlich sowohl mit der FPÖ als auch den Grünen reden. Gödl ist "guter Dinge", dass im Herbst eine legistische Lösung gefunden sein wird.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der 14-Jährige befindet sich in der JA Innsbruck in U-Haft
Politik
14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts festgenommen
Der neue Chef der AHS-Lehrergewerkschaft Geord Stockinger
Technik
AHS-Lehrergewerkschafter fordert wieder stärkeren Fokus auf Leistung
Der neue Chef der AHS-Lehrergewerkschaft Geord Stockinger
Politik
AHS-Lehrervertreter will wieder mehr Fokus auf Leistung
Gastpatientenstreit geht vor Gericht weiter
Politik
Gastpatienten-Klage aus NÖ am Handelsgericht abgewiesen
Der Schulstart kommt oft teuer
Technik
Armutsgefährdete Familien bekommen wieder Gutscheine zum Schulstart
Amtsräumlichkeiten Van der Bellens werden saniert
Politik
Bundespräsident muss in der Hofburg übersiedeln
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER