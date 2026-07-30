Bundespräsident muss in der Hofburg übersiedeln

"Die volle Arbeitsfähigkeit und die Erfüllung der Aufgaben des Bundespräsidenten sind weiterhin gewährleistet", betont man in der Präsidentschaftskanzlei. Die denkmalgeschützten Räumlichkeiten würden regelmäßig kontrolliert und instandgehalten. Zuletzt habe die als Eigentümer-Vertreterin für die Republik zuständige Burghauptmannschaft festgestellt, dass - bedingt durch Schäden am veralteten Rohr- und Leitungssystem - dringende Reparaturen notwendig seien,

Die Vorarbeiten haben dafür bereits begonnen. Der Großteil der Arbeiten - darunter auch jene, die den Bundespräsidenten betreffen - startet im nächsten Jahr. Die Baukosten werden von der Burghauptmannschaft getragen, jene für Adaptierungen von der Präsidentschaftskanzlei.