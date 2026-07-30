ABO

Armutsgefährdete Familien bekommen wieder Gutscheine zum Schulstart

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Schulstart kommt oft teuer
©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der Schulbeginn ist für viele eine große finanzielle Belastung. Seit 2015 bekommen Familien, die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe beziehen, deshalb vom Sozialministerium über die Aktion "Schulstartklar!" eine spezielle Unterstützung für den Kauf von Schulartikeln. Ab Ende Juli können für rund 48.000 Kinder digitale Gutscheine im Wert von 150 Euro freigeschalten und bis Ende Oktober per "Schulstart"-App österreichweit bei ausgewählten Büroartikelhändlern eingelöst werden.

von

Insgesamt stehen für die Schulstartaktion rund 18,6 Mio. Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und des Sozialministeriums zur Verfügung. Ziel ist laut Aussendung des Ressorts die Unterstützung von armutsgefährdeten Familien, langfristig soll Kinderarmut bekämpft werden. "Eine gute Ausstattung für die Schule darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern abhängen", sah Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Beitrag zu Chancengerechtigkeit. Seit 2022 werden bei der Schulstartaktion Gutscheine vergeben, seit vergangenem Jahr in digitaler Form. Zuletzt wurden sie laut Ministerium von rund 94 Prozent der berechtigten Familien abgerufen, rund 98 Prozent davon wurden eingelöst.

(S E R V I C E - www.schulstart.gv.at )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Amtsräumlichkeiten Van der Bellens werden saniert
Politik
Bundespräsident muss in der Hofburg übersiedeln
Bauer für Zivildienst-Verlängerung
Politik
Bauer: Ohne Verlängerung fehlen ab 2040 4.000 Zivildiener
Zahl der Ärzte steigt
Politik
Österreich mit neuem Ärzterekord
Tanner über erzielten Kompromiss zur Wehrdienstreform erfreut
Politik
Für Tanner war Wehrdienstreform "äußerst schwere Geburt"
Politik
Geteilte Reaktionen auf Wehrpflicht-Kompromiss der Regierung
Pointer ist seit drei Wochen nicht für Partei erreichbar gewesen
Politik
Grazer NEOS-Chef Pointner trat aus Partei aus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER