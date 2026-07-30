Armutsgefährdete Familien bekommen wieder Gutscheine zum Schulstart

Insgesamt stehen für die Schulstartaktion rund 18,6 Mio. Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und des Sozialministeriums zur Verfügung. Ziel ist laut Aussendung des Ressorts die Unterstützung von armutsgefährdeten Familien, langfristig soll Kinderarmut bekämpft werden. "Eine gute Ausstattung für die Schule darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern abhängen", sah Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Beitrag zu Chancengerechtigkeit. Seit 2022 werden bei der Schulstartaktion Gutscheine vergeben, seit vergangenem Jahr in digitaler Form. Zuletzt wurden sie laut Ministerium von rund 94 Prozent der berechtigten Familien abgerufen, rund 98 Prozent davon wurden eingelöst.

(S E R V I C E - www.schulstart.gv.at )