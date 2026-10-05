Othmar Karas: „Herr Trump und Herr Putin wollen kein starkes Deutschland“

Deutschland habe Probleme, die sich über Jahre aufgebaut haben, zu denen heute auch noch politische Probleme mit Rechtsextremen dazukommen. Doch letztendlich gehe es bei der Frage nach der Rolle Deutschlands nicht nur um Deutschland allein, sagt Karas. „Wir stehen vor den größten Transformationsprozessen und Umbrüchen seit 1945. Das überfordert viele. Das macht vielen Angst und Sorge. Und wir sehen vor diesem Hintergrund: Es gibt einen ursächlichen Zusammenhang zwischen innenpolitischer Stabilität und europa- und außenpolitischer Stärke.“

Doch überall in Europa reagiere die Politik „nicht mit der Erklärung der Zusammenhänge, sondern zunehmend parteitaktisch, national, tagespolitisch und ideologisch, statt europäisch.“ Dabei wären Zusammenarbeit und eine Stärkung des europäischen Zusammenhalts gefragt, meint er. „Der deutsch-französische Motor funktioniert aber schon lange nicht mehr. Das Aufflackern des Weimarer Dreiecks mit Polen, ist durch die Präsidentschaftswahl in Polen wieder erodiert.“ Reformhoffnungen auf Italien seien enttäuscht worden: „Italien macht de facto keine Reformen, sondern bewältigt einfach machtpragmatisch den Tag.“