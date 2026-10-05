Die neue deutsche Unruhe: AfD, Wirtschaftskrise und Reformdruck

Anderswo in Europa ist niemandem nach Schenkelklopfen zumute. Le Monde interessiert weniger die deutsche Lust an moralischen Debatten als deren Folgen. Die Sorge sei, dass ein innenpolitisch geschwächter Merz europäische Entscheidungen blockiert oder verzögert. „Ein geschwächter deutscher Kanzler ist für Brüssel nie eine gute Nachricht“, heißt es. Auch El País richtet den Blick auf das größere Problem: Aus Brüsseler Sicht treffen zwei Entwicklungen zusammen – die Stärke der europaskeptischen AfD und die Schwäche eines Kanzlers, auf dessen Regierung die EU angewiesen ist.

Im Ausland wird die Wahl weniger als regionales deutsches Beben gelesen denn als Test, ob Deutschland politisch noch verlässlich führen kann. Was ein weiterer Machtgewinn der AfD außenpolitisch bedeuten könnte, lässt sich an den Aussagen ihrer Parteispitze ablesen. AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel sagte im ZDF-Sommerinterview, Deutschland solle aus dem Schengen-Abkommen austreten. Und: „Deutschland ging es deutlich besser vor der Euro-Einführung.“ Auch in der Sicherheitspolitik sind die Signale eindeutig. Der zweite AfD-Vorsitzende, Tino Chrupalla, sagte im November bei „Markus Lanz“: „Ich sehe aktuell durch Russland keine Gefahr für Deutschland.“ Auf die Nachfrage, ob dann etwa auch Polen eine Gefahr sein könne, antwortete er: „Natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein.“