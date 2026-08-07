Pigs ORF-Dreamteam: Das sind seine 13 Wunsch-Direktor:innen

Der burgenländische Landesdirektor Werner Herics geht in die Verlängerung, er wurde erstmals 2016 zum Direktor des Landesstudios bestellt und bereits 2021 in dieser Funktion bestätigt. Herics wurde 1965 in Oberwart geboren, arbeitete nach dem Studium der Geschichte und der Geografie zunächst für den ORF im Landesstudio Burgenland und später als Moderator und Regisseur bei Ö1. Von 1997 bis 1999 leitete er das ORF-Korrespondentenbüro in Belgrad. Ab 2000 war er Koordinator der Beratungs- und Ausbildungsprogramme der OSZE für Medien im Kosovo sowie als OSZE-Delegierter im Kosovo und in Mazedonien tätig.

2001 ging er zurück zum ORF, wo er bis 2006 unter anderem stellvertretender Ö1-Info-Chef war. 2007 bis 2010 war Herics Geschäftsführer aller Verlagsbeteiligungen der WAZ in Serbien und danach Vorstand der RMA in Wien. 2013 kehrte er abermals in den ORF zurück, wo er mit der Organisation des zukünftigen Medienstandortes ORF befasst war, bevor er 2016 Direktor des Landesstudios wurde. Seine Freizeit verbringt der Landesdirektor gerne am Golfplatz und auf Reisen. Er genießt auch Musik und Literatur. Wohnhaft ist Herics in Wien und bzw. am Nebenwohnsitz im Südburgenland.