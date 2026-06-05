ORF-Wahl: Der Nominierungsprozess ist in vollem Gange

Lederer äußerte sich im Gespräch mit der APA erfreut darüber, dass sich so viele Personen – darunter "internationale und nationale Big Shots" – beworben haben. Er betonte abermals, dass man sich aufgrund des neu geltenden Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) mit Experten abgestimmt habe, um für ein transparentes, offenes, wirksames und nichtdiskriminierendes Bestellungsverfahren zu sorgen. "Es ist mehr Transparenz als jemals zuvor gegeben", sprach er von einer "internationalen Vorreiterrolle", die man hier einnehme.

U.a. wird am Montag auf eine öffentliche Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten gesetzt. Diese wird um 20.15 Uhr zeitversetzt auf ORF III und ORF ON übertragen. Entscheidend werden aber die Hearings am Tag der Wahl, die im ORF-Zentrum abseits der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.

Im Anschluss daran sind die 35 Stiftungsrätinnen und -räte zur Stimmabgabe aufgerufen, wobei sie aufgrund des EMFG-Gesetzes ein qualitatives Statement abgeben müssen, in der sie ihre Entscheidung für eine Person begründen und erklären, warum sie in ihren Augen geeigneter ist als die anderen Kandidaten. Das wird protokolliert, aber nicht veröffentlicht. Der Wahlakt in einer Wahlzelle ist an sich geheim. Aber die Stimmzettel sind namentlich gekennzeichnet.