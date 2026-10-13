Zwischen Marterbauer und Kickl: Die ÖVP in Not

Damit ist etwas Bedrohliches verbunden für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Co.: Laut einer ATV-Umfrage vom Juni hätte die SPÖ unter Führung von Marterbauer Chancen, mit 25 Prozent vor der ÖVP (20) zu landen. Diese wäre dann Dritte.

Der Finanzminister spricht nicht nur linke, sondern auch Wähler in der Mitte an. Es ist eine Erklärung dafür, dass sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schon vor Monaten gezielt an ihm abgearbeitet und ihm beispielsweise unterstellt hat, ausschließlich neue Steuern erfinden zu wollen, anstatt die Wirtschaft zu entlasten. Es war der Versuch, Menschen zu warnen, die sich der Mitte zuordnen: „Vorsicht bei dem Mann.“