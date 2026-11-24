Will er zu wenig oder lässt ihn seine Partei nicht, ist die Frage, wenn es um Norbert Totschnig in seiner Rolle als Umweltminister geht. Der österreichischen Regierung fehlt es an Ambition, die EU-Kommission mahnt, dass die Klimaziele verfehlt werden könnten. Vielleicht liegt das auch daran, dass es Totschnig allen in der ÖVP recht machen will.
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Endlich Regen in einem viel zu trockenen Jahr. Der Himmel ist trüb und wolkenverhangen, als Norbert Totschnig im Regierungsgebäude am Wiener Stubenring ans Rednerpult tritt.
Er präsentiert mit den Wissenschaftern Günter Blöschl (TU Wien) und Klaus Haslinger (GeoSphere Austria) die Studie „Wasser im Klimawandel“. Mehr Starkregenereignisse, mehr Verdunstung, niedrige Flusspegelstände vor allem im Osten des Landes und weniger Grundwasserneubildung lauten zusammengefasst die Ergebnisse.
Diskrepanzen
Österreich fange nicht bei null an, wenn es um die Sicherung des Wassers geht, sagt der Landwirtschafts- und Umweltminister und verweist auf frühere Studien. Vor 15 Jahren habe es die erste gegeben. „Die damaligen Prognosen, was Temperatur und Verdunstung betrifft, wurden deutlich übertroffen“, sagt er. Dass seit 1987 – mit einem grünen Intermezzo 2020 bis 2025 – ausschließlich die ÖVP das Umweltministerium innehatte und eine ambitionierte Klimapolitik betreiben hätte können, sagt er nicht.
Wenige Stunden später hat Totschnig schon den nächsten Medientermin, bei dem es ums Klima geht – ein Hintergrundgespräch zur COP31, der Klimakonferenz in Antalya, bei der er Österreich vertreten wird. „Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt“, sagt Totschnig da, die Temperaturerhöhung drohe doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt auszufallen. Es gelte, die Verringerung von Emissionen entschlossen voranzutreiben. Dass in der EU die EVP, also Totschnigs Parteienfamilie, bei Klimamaßnahmen konsequent auf der Bremse steht und zuletzt – von Klima- und Wirtschaftsexperten unisono kritisiert – das Aus vom Aus des Verbrennermotors zelebriert hat, sagt Totschnig nicht.
Nebenerwerbsumweltminister
Im APA/OGM-Vertrauensindex liegt Totschnig mit einem Saldo von minus 18 an achtletzter Stelle. ORF-Satriker Peter Klien zeichnete ihn 2025 als „Phantom des Jahres“ aus, weil er trotz seines großen Aufgabenbereichs in der Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar sei. Was Totschnig bei dieser Gelegenheit tatsächlich auszeichnete: Er nahm den Preis mit Humor und lief nicht vor Klien davon, wie es andere Politiker, etwa Sebastian Kurz oder Herbert Kickl, tun.
Unsichtbar – das war der Vorwurf, den man Totschnig im vergangenen Hitzesommer machte. Wochenlang litt das Land bei Temperaturen um die 40 Grad, vom Umweltminister war nichts zu hören. Spät zeigte er sich angesichts verdorrter Felder und Schäden in Milliardenhöhe schockiert und engagierte sich für finanzielle Hilfen für die Landwirte. SPÖ und NEOS rangen ihm dabei ein Klimagesetz ab, das als zahnlos kritisiert wird. Doch ohne die Junktimierung mit der ÖVP-Klientel Bauern wäre vielleicht nicht einmal das zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen.
Die Landwirtschaft ist Totschnigs Thema, das Klima nicht, lautet die Analyse von Freunden wie Kritikern. Geht es um Agrarpolitik, spricht Totschnig frei und sicher. Geht es um Klimapolitik liest er vom Blatt und hebt kaum den Blick. Dass er die Umweltagenden bekommen hat, liege daran, dass sie niemand anderer wollte, behaupten Beteiligte. Zweierlei gab den Ausschlag: ein Automatismus – Umwelt und Landwirtschaft waren vor der grünen Regierungsbeteiligung in einer Hand – und die Tatsache, dass Totschnig keiner ist, der vehement Nein sagt, wenn seine Partei etwas will. „Im Grunde ist er immer Sekretär geblieben“, sagt einer, der ihn gut kennt und schätzt.
Soll heißen: Der ehemalige Mitarbeiter der ÖVP-Chefs Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner, Referent im ÖVP-Klub und Bauernbunddirektor will es auch als Minister allen recht machen und ist ein vermittelnder Typ. Das Problem ist nur: Will man es in der ÖVP allen recht machen, macht man keine Klimapolitik. „Er ist im Klimaschutz sicher getrieben von seiner Partei. Das Problem ist, dass die ÖVP in Österreich und die EVP auf europäischer Ebene vorne dabei sind beim Abräumen des Klimaschutzes“, sagt Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die Klimaministerin war, während Totschnig das Landwirtschaftsministerium führte.
Persönlich sei Totschnig, den Gewessler konsequent Landwirtschafts- und nicht Umweltminister nennt, „sehr zugänglich, wir haben gut zusammengearbeitet, ich kaufe ihm ab, dass er sich bemüht, aber er setzt sich am Ende in der ÖVP nicht durch, er hat kein Gewicht“. Gedankt wird ihm seine Parteiloyalität intern nicht. Wird hinter vorgehaltener Hand Kritik am Minister laut, kommt diese oft aus den eigenen Reihen. Der Bauernbund, der ihn in die Regierung entsendet hat, fährt ohnehin die Strategie gegen „die Regierung“ und den zuständigen Minister aufzureiben.
„Erst recht Engagement zeigen“
In Antalya wird Totschnig für das Kapitel Ozeane zuständig sein. Dass das Land keine Küsten und damit keine Eigeninteressen habe, mache es diplomatisch glaubwürdig, erklärt Totschnig. Zudem wird er mit seiner spanischen Kollegin auf die Staaten Lateinamerikas und der Karibik zugehen.
Wie es sich anfühlt, an einem Verhandlungstisch zu sitzen, als EU-Vertreter etwas fürs Klima zu wollen, während andere blockieren, fragt News ihn beim Hintergrundgespräch: Es sei faszinierend, wie es immer wieder gelinge, doch noch Verhandlungsdurchbrüche und Ergebnisse zu erzielen, antwortet er. Und wenn es schwierig ist, müsse man „erst recht Engagement zeigen“.
Dass Totschnig auch anders könnte, zeigt er bei der Novelle des Immissionsschutzgesetzes-Luft, bei der er spät aufs Tempo drückt – gegen Widerstände des ÖVP-Wirtschaftsflügels. Er will damit bestehende Lkw-Nacht- und Sektoralfahrverbote in seiner Heimat Tirol absichern. Dass er es damit ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle recht machen will – dem Klima kann das egal sein.