Die Landwirtschaft ist Totschnigs Thema, das Klima nicht, lautet die Analyse von Freunden wie Kritikern. Geht es um Agrarpolitik, spricht Totschnig frei und sicher. Geht es um Klimapolitik liest er vom Blatt und hebt kaum den Blick. Dass er die Umweltagenden bekommen hat, liege daran, dass sie niemand anderer wollte, behaupten Beteiligte. Zweierlei gab den Ausschlag: ein Automatismus – Umwelt und Landwirtschaft waren vor der grünen Regierungsbeteiligung in einer Hand – und die Tatsache, dass Totschnig keiner ist, der vehement Nein sagt, wenn seine Partei etwas will. „Im Grunde ist er immer Sekretär geblieben“, sagt einer, der ihn gut kennt und schätzt.

Soll heißen: Der ehemalige Mitarbeiter der ÖVP-Chefs Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner, Referent im ÖVP-Klub und Bauernbunddirektor will es auch als Minister allen recht machen und ist ein vermittelnder Typ. Das Problem ist nur: Will man es in der ÖVP allen recht machen, macht man keine Klimapolitik. „Er ist im Klimaschutz sicher getrieben von seiner Partei. Das Problem ist, dass die ÖVP in Österreich und die EVP auf europäischer Ebene vorne dabei sind beim Abräumen des Klimaschutzes“, sagt Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die Klimaministerin war, während Totschnig das Landwirtschaftsministerium führte.

Persönlich sei Totschnig, den Gewessler konsequent Landwirtschafts- und nicht Umweltminister nennt, „sehr zugänglich, wir haben gut zusammengearbeitet, ich kaufe ihm ab, dass er sich bemüht, aber er setzt sich am Ende in der ÖVP nicht durch, er hat kein Gewicht“. Gedankt wird ihm seine Parteiloyalität intern nicht. Wird hinter vorgehaltener Hand Kritik am Minister laut, kommt diese oft aus den eigenen Reihen. Der Bauernbund, der ihn in die Regierung entsendet hat, fährt ohnehin die Strategie gegen „die Regierung“ und den zuständigen Minister aufzureiben.