SPÖ, was nun?

Politikexperte Thomas Hofer sagt zu den Absagen fürs höchste Amt der SPÖ: „Die Bereitschaft, sich die Partei und die Halbwertszeit in diesem Amt anzutun, ist sehr endenwollend.“ Er führt das allerdings auch auf die sichtbare Fragmentierung der früher so geeint auftretenden Roten zurück: „Es gibt in dieser Partei kein Zentrum, das den Lead übernehmen würde. Sie ist führungslos und ideenlos. Das Personalangebot ist ein Ausdruck dessen. Eine integrative Persönlichkeit in der SPÖ zu finden, gleicht der Quadratur des Kreises.“

Und Andreas Babler? „Ein klarer Schnitt wäre für ihn besser gewesen als dieser Rückzug auf Raten“, sagt Hofer. Von Sebastian Kurz bis Matthias Strolz – oft sehe man, dass Politiker ihren Abschied nicht freiwillig und nicht mit der nötigen Konsequenz nehmen. „Vielen geht es danach schlecht, weil Politik eben ein Beruf ist, der einen emotional sehr einnimmt.“

So sei es zu einer Lösung gekommen, die zwar in der Parteilogik nachvollziehbar, nach außen aber unerklärbar sei. Das Bild, das dabei entstanden ist: „Jemand krallt sich am Amt fest, es gibt keine Personen, die sich das antun wollen, und keine Aufbauarbeit für die Zukunft.“ Die Koalitionsregierung werde das nach unten ziehen. „Es ist das perfekte Drehbuch – aus Sicht der FPÖ.“