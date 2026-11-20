Wenn wir Österreicher über die großen Probleme der Welt sprechen, klingt das manchmal ein bisschen eigenartig. So, als würden Kinder darüber diskutieren, ob sie, wenn sie groß sind, lieber ein großes amerikanisches Rüstungsunternehmen oder die Bank of England leiten würden. Dagegen spricht überhaupt nichts, denn Ambition sollte jeder Mensch haben, ob er im großen China oder im kleinen Österreich zur Welt gekommen ist.

Ein ambitionierter Südafrikaner zum Beispiel ist gerade drauf und dran, den großen Traum von der wiederverwendbaren Weltraumrakete Wirklichkeit werden zu lassen. Warum sollte nicht ein Österreicher der Menschheit den Weg zum ewigen Leben weisen. Warum also klingt es eigenartig, wenn Österreicher über die großen Probleme der Welt sprechen? Wir hatten ja immerhin mit den großen Problemen der Welt bis 1918 einiges zu tun, wiewohl man unsere Lösungskompetenz zu der Zeit, als wir noch involviert waren, nicht besonders hoch einschätzen muss.