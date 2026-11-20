Michael Fleischhacker©Beigestellt
Wenn Österreicher über Weltpolitik sprechen, klingt das oft recht eigenartig. Die Moralonkelhaftigkeit paart sich mit der Nonchalance der Bedeutungslosigkeit, und schon weiß der in Wien weltberühmte Weltpolitiker, wie das mit dem Putin so ist.
Wenn wir Österreicher über die großen Probleme der Welt sprechen, klingt das manchmal ein bisschen eigenartig. So, als würden Kinder darüber diskutieren, ob sie, wenn sie groß sind, lieber ein großes amerikanisches Rüstungsunternehmen oder die Bank of England leiten würden. Dagegen spricht überhaupt nichts, denn Ambition sollte jeder Mensch haben, ob er im großen China oder im kleinen Österreich zur Welt gekommen ist.
Ein ambitionierter Südafrikaner zum Beispiel ist gerade drauf und dran, den großen Traum von der wiederverwendbaren Weltraumrakete Wirklichkeit werden zu lassen. Warum sollte nicht ein Österreicher der Menschheit den Weg zum ewigen Leben weisen. Warum also klingt es eigenartig, wenn Österreicher über die großen Probleme der Welt sprechen? Wir hatten ja immerhin mit den großen Problemen der Welt bis 1918 einiges zu tun, wiewohl man unsere Lösungskompetenz zu der Zeit, als wir noch involviert waren, nicht besonders hoch einschätzen muss.
Das gilt nicht nur für den alten Kaiser und den ihm nachfolgenden Großneffen, den Seligen. Das gilt erst recht für den österreichischen Humanexport, der die Welt in die Menschheitskatastrophe des 20. Jahrhunderts gebrüllt hat. Ein bisschen gilt es auch für den Mann, den wir heute noch für einen weltbewegenden Politiker im Wortsinn halten, nämlich Bruno Kreisky. So viel hat der außer den posthabsburgischen österreichischen Herzen gar nicht bewegt, aber das ist eine andere Geschichte.
Es wäre natürlich Quatsch, so zu tun, als könnten Österreicherinnen und Österreicher zu den großen Problemen der Welt nichts sagen, weil sie „nur“ Österreicher sind. Wir haben mit Franz Stefan Gady einen der anerkanntesten Militäranalysten der westlichen Welt, und der bulgarische Politologe Ivan Krastev, den man auch als Weltstar bezeichnen kann, lebt wenigstens hier. Über die Frage, ob und in welcher Weise regionale Konflikte als Vorzeichen bevorstehender Weltkriege zu lesen wären – wie die Errichtung des japanischen Marionettenstaates Mandschukuo auf dem chinesischen Festland in den frühen, oder der Spanische Bürgerkrieg in den späten 1930er-Jahren –, könnte ein Historiker aus Niederfladnitz genauso gut erklären wie der Schotte Niall Ferguson.
Moral und Politik
Ich glaube, das Problem beginnt erst dort, wo Politiker, die in Österreich weltberühmt sind, über Fragen der Weltpolitik zu sprechen beginnen, namentlich über den russisch-ukrainischen Krieg und die Frage, wie man diesen beenden könnte. Zugegeben, kein kleines Problem, und selbstverständlich gilt noch immer der einzige vernünftige Satz, den Annalena Baerbock je öffentlich gesagt hat: Wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende, wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist die Ukraine zu Ende.
Da nun aber Russland nicht aufhört zu kämpfen und niemand will, dass die Ukraine aufhört zu existieren, wird man ein Kriegsende nur durch einen Verhandlungsfrieden, der den Russen einen Teil ihrer Beute zugesteht, durch die Intensivierung des Kriegs bis zur Kapitulation Russlands oder durch einen regime change in Moskau erreichen können.
Derzeit bemüht sich wieder einmal der amerikanische Präsident Donald Trump um ein Friedensabkommen, er hat seine Sondergesandten Witkoff und Kushner nach Dubai und Moskau geschickt, aber außer einem Gefangenenaustausch ist noch nicht viel vereinbart worden. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, nicht zuletzt weil die Ukraine hofft, dass sie die Trump-Administration mit europäischer Finanzhilfe aussitzen kann.
Ethische Grundsätze des Wiener Kaffeehaustratschs
Wenn es um die Frage geht, ob Russland auch berechtigte Interessen habe, wie China sich in dem einen oder anderen Fall verhalten würde und was das alles für die Europäische Union und die ökonomische Stabilität ihrer Mitglieder inklusive Aussichten auf den einen oder anderen regime change auch in unseren Breiten bedeutet, beginnen die österreichischen Weltpolitiker, im routiniert-betroffenen Ton so Sätze zu sagen wie dass der Putin Babys umbringt, während Trumps Immobilienmakler mit ihm verhandeln, dass der Putin Europa zerstören und die Sowjetunion wiedererrichten will und dass der Putin ein Verbrecher ist, dass der Putin aber ganz sicher keine Atomwaffen einsetzen wird, weil der Putin ja weiß, dass er dann selber hin ist.
Abgesehen davon, dass jemand, der immerzu „der Putin“ sagt, die Kontrolle über so einiges verloren haben muss, wird hier deutlich, was das österreichische Problem ist: Die Moralonkelhaftigkeit, die so tut, als würden weltpolitische Fragen nach den ethischen Grundsätzen des Wiener Kaffeehaustratschs diskutiert. Die Nonchalance der Bedeutungslosigkeit mögen ja manche charmant und andere „kantig“ finden, im Kern ist sie ein Zeichen der politischen Verwahrlosung, die wiederum zugegebenermaßen kein österreichisches Sondervermögen darstellt. Mir selbst erscheint leider die These, dass wir nicht vor dem Dritten Weltkrieg stehen, sondern mittendrin, viel plausibler, als mir lieb ist. Der Putin spielt bei diesem Gefühl bei Weitem nicht die Hauptrolle.
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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 47/2026 erschienen.