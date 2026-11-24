Es erinnert an Alexander Van der Bellen, der im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gezielt den Heimatbegriff einsetzte, um Wähler in der Mitte oder rechts davon zu erreichen. Mit Erfolg: Es half dem noch immer amtierenden Staatsoberhaupt, zu einer Mehrheit zu kommen.

Heute geht es um mehr: Kriege und Krisen haben in größeren Teilen der Bevölkerung eine Sehnsucht nach Heimat befeuert bzw. einem emotionalen Bezugsort, der für Sicherheit und Geborgenheit steht. Niemand hat das zuletzt so sehr bedient, wie die FPÖ von Herbert Kickl, der von einer „Festung Österreich“ spricht, die Schutz bieten solle, sowie einer „Insel der Seligen“, die das eigene Land darin bilden solle.