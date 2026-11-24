Weitgehend allein haben Freiheitliche in den letzten Jahren eine Sehnsucht nach einem emotionalen Bezugsort bedient, der Sicherheit geben soll. Jetzt bekommen sie Konkurrenz. Vor allem in Tirol.
Grünen-Sprecherin Leonore Gewessler war es nicht peinlich, als sie in einem Standard-Interview darauf angesprochen wurde, auf der Wiener Wiesn, einem Oktoberfest, zu „I bin aus Österreich“ von STS die Lippen bewegt zu haben. Wie auch? Sie betrachtet es als Statement, „unser Zuhause“ nicht der FPÖ zu überlassen.
Sehnsuchtsort
Es erinnert an Alexander Van der Bellen, der im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gezielt den Heimatbegriff einsetzte, um Wähler in der Mitte oder rechts davon zu erreichen. Mit Erfolg: Es half dem noch immer amtierenden Staatsoberhaupt, zu einer Mehrheit zu kommen.
Heute geht es um mehr: Kriege und Krisen haben in größeren Teilen der Bevölkerung eine Sehnsucht nach Heimat befeuert bzw. einem emotionalen Bezugsort, der für Sicherheit und Geborgenheit steht. Niemand hat das zuletzt so sehr bedient, wie die FPÖ von Herbert Kickl, der von einer „Festung Österreich“ spricht, die Schutz bieten solle, sowie einer „Insel der Seligen“, die das eigene Land darin bilden solle.
Tiroler Konsequenz
Bei Weitem nicht nur Gewessler bemüht sich mittlerweile, hier anders, aber doch mitzumischen. Am konsequentesten tut es der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle mit seiner ÖVP, die im Herbst 2027 eine Landtagswahl zu schlagen hat, bei der ihr ein Duell um Platz eins mit der FPÖ droht: Nicht nur, dass sie eine Mitgliedschaft bei sich allein anbietet, mit der keine Zugehörigkeit zur Bundespartei einhergeht.
Sie hat sich auch ein eigenes Grundsatzprogramm gegeben, das zu 100 Prozent auf Tirol ausgerichtet ist und in dem etwa der Bogen vom Freiheitskampf unter Andreas Hofer bis zur Gegenwart gespannt wird. Zitat: „In Zeiten großer Unsicherheit haben sich die Tirolerinnen und Tiroler das Versprechen gegeben, zusammenzustehen und füreinander sowie für ihr Land einzustehen.“ Das gehöre zur Wertegemeinschaft, die das gesellschaftliche Miteinander trage.
Restrisiko
Es soll gepflegt werden. Womit in dem Land, in dem heute vom Arbeiter bis zur Hochschulprofessorin viele Zugewanderte leben, allerdings ein Risiko verbunden ist: Diese Nicht-Tirolerinnen und -Tiroler mögen kaum Stimmen bringen, könnten sich gesellschaftlich jedoch ausgegrenzt fühlen – auch wenn darüber hinaus ein christlich-humanistisches Menschenbild betont wird, bei dem es nicht auf die Herkunft ankommt.
Johannes Huber, Journalist und Blogger schreibt jede Woche zu politischen Themen
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