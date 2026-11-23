Wie wenig wir Kindern bisweilen zutrauen, zeigt eine Episode aus dem AHS-Deutsch unterricht. Die Schüler sollen „Woyzeck“ lesen. Allerdings empfiehlt der Lehrer nicht das Original, sondern die Reclam-Ausgabe in Jugendsprache. Statt Georg Büchners Sprachwelt gibt es zeitgenössischen Slang und Deutschrap. Als zusätzliche Lektüre durchaus reizvoll. Aber als Ersatz? Von „Buddenbrooks“ oder „Faust“ reden wir da noch gar nicht.

Die Bildungsmisere beginnt womöglich schon dort, wo Erwachsene beschließen, Kindern nicht mehr viel abzuverlangen. Aber hohe Ansprüche allein machen noch keinen guten Unterricht. Entscheidend ist auch, wie Lehrer ihre Schüler fördern und deren Fähigkeiten einschätzen. Traut eine Volksschullehrerin einem Kind das Gymnasium nicht zu, kann das lange nachwirken.

Eine schlechte Note sagt etwas über den Leistungsstand eines Schülers. Aber was über die Leistung des Lehrers? Darüber, wie gut er erklärt, Wissen vermittelt, Interesse weckt? Gewiss, nicht jeder Fünfer ist das Versagen eines Lehrers. Wenn aber ein Großteil der Klasse in Mathe Vierer und Fünfer schreibt, sollte die Frage erlaubt sein, ob der Unterricht funktioniert hat. Die Frühwarnung informiert Eltern, dass ihr Kind durchzufallen droht. Die Konsequenzen tragen vor allem Schüler und Eltern. Letztere leisten sich bestenfalls teure Nachhilfe.