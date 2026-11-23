Kathrin Gulnerits©Matt Observe
Schlechte Noten, sinkende Leistungen, ernüchternde Bildungsstudien. Über die Defizite unserer Schülerinnen und Schüler wissen wir viel. Doch wie gut ist eigentlich der dazugehörige Unterricht? Und was trauen wir Kindern überhaupt noch zu?
Schon wieder eine Bildungsstudie. Wieder ernüchternde Ergebnisse: Nach acht Schuljahren erreichen gerade einmal 27 Prozent der Schüler die Bildungsstandards sowohl im Lesen als auch in Mathematik. Dabei durften wir uns erst kürzlich über PISA freuen: Österreich lag über dem OECD-Durchschnitt.
Was dabei unterging: Im Lesen und in Mathematik sind die Leistungen zurückgegangen, in den Naturwissenschaften stagnieren sie seit Jahren. In Lesen und Mathematik allerdings ist auch der OECD-Durchschnitt gesunken. Man kann also überdurchschnittlich abschneiden, ohne besser geworden zu sein. Eine beruhigende Erkenntnis. Zumindest für die Bildungspolitik.
Den Spieß umdrehen
Das Erschreckendste an unseren Bildungsergebnissen ist mittlerweile, wie wenig sie uns noch erschrecken. Auch die Erklärungen kennen wir längst. Sie variieren nach dem Standort der Betrachtung: faule Schüler, überforderte Eltern, zu viel Handy, zu viele Migranten, zu wenig Deutschkenntnisse. Dazu überlastete Lehrer, eine reformunwillige Gewerkschaft, zu wenig Geld und Personal, zu viel Bürokratie.
Der Bildungsminister antwortet mit einem Chancenbonus. Und alle versprechen wieder einmal Besserung. Vielleicht sollten wir den Spieß umdrehen. Und weniger darüber reden, was unsere Kinder nicht können, sondern mehr darüber, was wir ihnen noch abverlangen. Oder wie gut jene ihre Arbeit machen, deren Aufgabe es ist, ihnen etwas beizubringen. Ja, der Shitstorm ist programmiert.
Zu wenig Zutrauen
Wie wenig wir Kindern bisweilen zutrauen, zeigt eine Episode aus dem AHS-Deutsch unterricht. Die Schüler sollen „Woyzeck“ lesen. Allerdings empfiehlt der Lehrer nicht das Original, sondern die Reclam-Ausgabe in Jugendsprache. Statt Georg Büchners Sprachwelt gibt es zeitgenössischen Slang und Deutschrap. Als zusätzliche Lektüre durchaus reizvoll. Aber als Ersatz? Von „Buddenbrooks“ oder „Faust“ reden wir da noch gar nicht.
Die Bildungsmisere beginnt womöglich schon dort, wo Erwachsene beschließen, Kindern nicht mehr viel abzuverlangen. Aber hohe Ansprüche allein machen noch keinen guten Unterricht. Entscheidend ist auch, wie Lehrer ihre Schüler fördern und deren Fähigkeiten einschätzen. Traut eine Volksschullehrerin einem Kind das Gymnasium nicht zu, kann das lange nachwirken.
Eine schlechte Note sagt etwas über den Leistungsstand eines Schülers. Aber was über die Leistung des Lehrers? Darüber, wie gut er erklärt, Wissen vermittelt, Interesse weckt? Gewiss, nicht jeder Fünfer ist das Versagen eines Lehrers. Wenn aber ein Großteil der Klasse in Mathe Vierer und Fünfer schreibt, sollte die Frage erlaubt sein, ob der Unterricht funktioniert hat. Die Frühwarnung informiert Eltern, dass ihr Kind durchzufallen droht. Die Konsequenzen tragen vor allem Schüler und Eltern. Letztere leisten sich bestenfalls teure Nachhilfe.
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Wer beurteilt den Unterricht?
Dabei ist vorgesehen, dass Lehrer Feedback von ihren Schülern einholen. Doch ein bereitgestelltes Feedbackinstrument wurde laut Rechnungshof im Schuljahr 2022/23 von mindestens 45 Prozent der potenziellen Nutzer nicht nachweislich verwendet. Das schließt andere Formen der Rückmeldung nicht aus. Entscheidend ist ohnehin, was daraus folgt – und wer am Ende dafür sorgt, dass schlechter Unterricht besser wird.
Natürlich gibt es großartige Lehrer, die ihre Schüler begeistern und fördern. Aber eben auch andere. Wie in jedem Beruf. Warum diskutieren wir so viel über die Arbeitsbedingungen der Lehrer und so wenig über die Qualität ihrer Arbeit? Wer wie die Gewerkschaft mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen fordert, sollte auch erklären, wie daraus besserer Unterricht wird.
Beim Blick auf die Bildungsdebatte hat man oft den Eindruck, der Lehrerberuf sei eine einzige Zumutung. Die schwierigen Kinder! Die anspruchsvollen Eltern! Die Bürokratie! Der Stress! Dabei zeigt eine OECD-Studie auch eine andere Seite: 93 Prozent der österreichischen Lehrkräfte sind mit ihrem Beruf zufrieden, 82 Prozent mit ihren Arbeitsbedingungen und 72 Prozent mit ihrem Gehalt.
Nun verspricht die Künstliche Intelligenz Entlastung. Laut einer deutschen Bitkom-Studie nutzt bereits jede fünfte (deutsche) Lehrkraft KI zur Kontrolle von Aufgaben und Prüfungen. Sieben Prozent ließen KI Noten vergeben, ohne die Ergebnisse zu überprüfen. Wenn Schüler ihre Hausaufgaben von KI erledigen lassen, beklagen Lehrer das Ende des selbstständigen Denkens. Wenn Lehrer ihre Korrekturen von KI erledigen lassen, nennen wir es digitale Entlastung. Was passiert mit der gewonnenen Zeit? Mehr individuelle Förderung? Mehr Erklärungen, mehr Feedback?
Es geht nicht darum, pauschal Schuldige zu suchen. Sondern von einem System, das die Leistungen seiner Schüler laufend beurteilt, auch Rechenschaft über die eigene Leistung zu verlangen. Darüber, ob Schwierigkeiten behoben oder bloß dokumentiert werden. Ob wir Kindern etwas zutrauen oder sie vorschnell abschreiben. Kurzum: Antworten auf die Frage, warum eigentlich immer nur die Schüler beweisen müssen, dass sie etwas gelernt haben.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gulnerits.kathrin@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 47/2026 erschienen.