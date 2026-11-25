Johannes Huber©Matt Observe
Vor allem Pensions- und Gesundheitsausgaben sind bei stark steigender Tendenz weit überdurchschnittlich. Mit Zuwanderung hat das wenig zu tun.
Dass die Ausgaben für Sozialleistungen in Österreich erheblich sind, ist bekannt. Vorläufige Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat rufen jedoch in Erinnerung, wie hoch sie im internationalen Vergleich wirklich sind: Mit 167,7 Milliarden Euro beliefen sie sich hierzulande im vergangenen Jahr auf fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Genauer: auf 32,4 Prozent. Das ist der höchste Anteil in der EU, wo er insgesamt 27,5 Prozent beträgt.
Der Mythos von der „Zuwanderung ins Sozialsystem“
Ist das Ganze die Folge von „Zuwanderung ins Sozialsystem“, die die FPÖ und Teile der ÖVP orten? Wäre das Problem also durch Einschnitte bei der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung gelöst?
Bei Weitem nicht: Mit Zuwanderung hat die Entwicklung insgesamt wenig zu tun. In den vergangenen zehn Jahren um zwei Prozentpunkte auf – im europäischen Vergleich – weit überdurchschnittliche 14,9 Prozent gestiegene Sozialausgaben sind altersbezogene Ausgaben. Dazu gehören insbesondere Alterspensionen und Pflegeleistungen.
Außerdem sind Gesundheitsausgaben um rund eineinhalb Prozentpunkte auf ebenfalls überdurchschnittliche 9,1 Prozent geklettert. Zusammen ergibt das bereits 24 Prozent des BIP, und allein damit schon mehr als die Ausgaben für sämtliche Sozialleistungen in Portugal (23,2 Prozent) oder Griechenland beispielsweise (22 Prozent).
Die Entwicklung bei den Pensionen war aufgrund der Alterung schon lange absehbar. Vor allem auch im Gesundheitsbereich ist es während der Coronapandemie zu einem zusätzlichen Schub gekommen, der sich verfestigt hat und nicht von selbst verschwindet. Sprich: Gefragt wären Reformen, die jedoch auf sich warten lassen.
Die Ausgaben für die Sozialhilfe bzw. die Mindestsicherung sind gemessen an den gesamten für Sozialleistungen relativ klein. Jene, die unter dem Titel Armutsbekämpfung laufen, sind in der Eurostat-Statistik wie die Flüchtlingshilfe der Länder und Gemeinden dem Bereich „Soziale Ausgrenzung“ zugeordnet. Auf diesen Bereich entfielen im vergangenen Jahr 0,7 Prozent des BIP.
Johannes Huber, Journalist und Blogger schreibt jede Woche zu politischen Themen
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