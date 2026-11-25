Ist das Ganze die Folge von „Zuwanderung ins Sozialsystem“, die die FPÖ und Teile der ÖVP orten? Wäre das Problem also durch Einschnitte bei der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung gelöst?

Bei Weitem nicht: Mit Zuwanderung hat die Entwicklung insgesamt wenig zu tun. In den vergangenen zehn Jahren um zwei Prozentpunkte auf – im europäischen Vergleich – weit überdurchschnittliche 14,9 Prozent gestiegene Sozialausgaben sind altersbezogene Ausgaben. Dazu gehören insbesondere Alterspensionen und Pflegeleistungen.

Außerdem sind Gesundheitsausgaben um rund eineinhalb Prozentpunkte auf ebenfalls überdurchschnittliche 9,1 Prozent geklettert. Zusammen ergibt das bereits 24 Prozent des BIP, und allein damit schon mehr als die Ausgaben für sämtliche Sozialleistungen in Portugal (23,2 Prozent) oder Griechenland beispielsweise (22 Prozent).