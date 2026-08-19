Die Sozialausgaben steigen stark

Jeder dritte Euro, der in Österreich erwirtschaftet wird, fließt in die Finanzierung von Sozialausgaben. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 171,8 Milliarden Euro dafür notwendig. Das ist vorläufigen Angaben der Statistik Austria zu entnehmen. Es entsprach 33,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Bei stark steigender Tendenz war die Quote damit nur noch geringfügig kleiner als im Ausnahmejahr 2020 (34,1 Prozent), das ganz im Zeichen des Ausbruchs der Coronapandemie stand. Davor war sie meist unter 30 Prozent gelegen und nach einem Rückgang danach vorübergehend nur knapp darüber. Seit 2022 ist sie von 30,4 auf die erwähnten 33,4 Prozent geklettert.