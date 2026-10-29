Österreichs Ja-aber-Neutralität

Es bringt allerhand zum Ausdruck, dass der Nationalfeiertag bis heute am 26. Oktober stattfindet, an dem der Nationalrat 1955 das Verfassungsgesetz über die Neutralität beschlossen hat; und dass kaum jemand auf die Idee kommt, das infrage zu stellen: Nach wie vor ist die Neutralität sehr vielen Menschen wichtig, würde sie nur von sehr wenigen aufgegeben werden. Für die meisten hat sie vor allem aber eine identitätsstiftende Funktion. Bei Erhebungen, die ein Forscherteam der Universität Innsbruck im Rahmen des Projekts „AFP3“ jährlich durchführt, sehen rund 80 Prozent eine solche.

Es ist eine Erklärung dafür, dass die Regierung eine breite Auseinandersetzung über Sicherheit und Verteidigung scheut, bei der es immer auch um die Neutralität gehen würde. Die Vorlage einer neuen Sicherheitsstrategie mit Antworten auf die Bedrohungen, die von Russland ihren Ausgang nehmen, lässt seit Monaten auf sich warten. Mit Blick auf die Bevölkerung müsste das nicht sein: Die Wahrheit wäre einem erheblichen Teil ganz offensichtlich zumutbar.