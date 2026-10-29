Was darf die EU kosten?

Dividiert man diesen Gesamtvoranschlag in sieben Jahresbudgets landet man bei knapp 286 Milliarden Euro. Immer noch viel Geld, aber zum Vergleich: Der Haushalt des kleinen Österreich sieht für 2026 Ausgaben von knapp 126 Milliarden Euro vor, jener Deutschlands, des größten Nettozahlers, rund 525 Milliarden. Experten meinen, diese absoluten Zahlen sagen wenig aus. Man muss sie in Relation zur Wirtschaftsleistung setzen.

Der Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 (bei Beschluss 1,02 Billionen, durch die Inflation nun 1,2 Billionen schwer) entspricht 1,13 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU. Der Vorschlag für 2028 bis 2034 würde 1,26 Prozent des BNE entsprechen.