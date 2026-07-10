ABO

NEOS schließen Veit Dengler aus Klub und Partei aus

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
NEOS: Veit Dengler wurde aus der Partei ausgeschlossen
©APA/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
NEOS-Nationalratsabgeordneter Veit Dengler ist am Freitag sowohl aus dem pinken Parlamentsklub als auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Das gaben die NEOS am Abend in einer Presseaussendung bekannt. "Die Vollversammlung des NEOS Parlamentsklubs hat heute einstimmig beschlossen, den Abgeordneten Veit Dengler aus dem Parlamentsklub auszuschließen. Der Abgeordnete hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die Klubstatuten verstoßen", hieß es in der Pressemitteilung.

von

Zu den Gründen hieß es: "Ein Vorfall - der ausdrücklich nichts mit inhaltlichen Positionen zu tun hatte - in einer vertraulichen Sitzung heute Abend hat das Vertrauen seiner Klubkolleg:innen letztlich endgültig zerstört. Eine weitere Zusammenarbeit ist unter diesen Umständen nicht möglich. Auch weitere rechtliche Schritte werden geprüft." In weiterer Folge sei Dengler auch aus der Partei ausgeschlossen worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
identitäre machen der FPÖ auch intern zu schaffen
Politik
FPÖ kämpft mit internem Druck wegen Rechtsextremer
AK-Chefin Renate Anderl pochte auf rasche Umsetzung der Richtlinie
Politik
AK: Lohntransparenzrichtlinie auch ohne Umsetzung gültig
NEOS haben einen Abweichler
Politik
NEOS-Mandatar schert beim Budget aus Koalition aus
Der Wehrdienst muss reformiert werden, aber wie ist die Frage
Politik
Stocker offen für Kompromiss-Modell bei Wehrdienstreform
Marterbauers Doppelbudget wird am Freitag im Nationalrat beschlossen
Politik
Nationalrat beschließt Doppelbudget
Meinhard Lukas, GF des Kepler Universitätsklinikums (KUK)
Technik
Linzer Uniklinik fordert längerfristige Planungssicherheit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER