NEOS schließen Veit Dengler aus Klub und Partei aus

Zu den Gründen hieß es: "Ein Vorfall - der ausdrücklich nichts mit inhaltlichen Positionen zu tun hatte - in einer vertraulichen Sitzung heute Abend hat das Vertrauen seiner Klubkolleg:innen letztlich endgültig zerstört. Eine weitere Zusammenarbeit ist unter diesen Umständen nicht möglich. Auch weitere rechtliche Schritte werden geprüft." In weiterer Folge sei Dengler auch aus der Partei ausgeschlossen worden.