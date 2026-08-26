Staatsschutz sieht engere Verbindung zwischen FPÖ und Identitären

Für die Sicherheitsbehörden zeigt sich, dass die ideologische Radikalisierung einzelner Aktivisten zunehmend mit der Bereitschaft zur Anwendung körperlicher Gewalt einhergeht. Unmittelbare terroristische Aktivitäten durch Identitäre erwartet man derzeit jedoch nicht.

Als Ziel der Identitären wird festgestellt, dass sie mit ihrer Ideologie die Gesellschaft durchdringen, was gegenüber kurzfristigen Wahl-Erfolgen bevorzugt wird. So habe es die Gruppierung geschafft, dass der Begriff „Remigration“ in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Dank der Verwendung durch die FPÖ im Zusammenhang mit straffällig oder illegal aufhältigen Personen werde der Begriff für eine breitere Bevölkerung anschlussfähiger. Dabei geht es den Identitären tatsächlich auch um Menschen, die sich legal in Österreich aufhalten sowie sogar um Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die Migrationshintergrund haben.

Für die Staatsschützer besteht das Risiko der Normalisierung einschlägiger Narrative sowie einer Verschiebung der Grenzen des gesellschaftlich akzeptierten Dialogs. Durch die Verwendung von Begriffen wie „Remigration“ könnten ursprüngliche Rand-Positionen zunehmend gesellschaftliche Akzeptanz erhalten.