Grazer Gemeinderat bestätigt Elke Kahr als Bürgermeisterin

„Heute beginnt eine neue Etappe: KPÖ und Grüne haben sich auf Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Die SPÖ wird ihren eigenen Weg gehen.“ Kahr trete als Teil eines Teams an: „Die Aufgabenverteilung bildet die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat ab. Daher haben ÖVP, aber auch FPÖ, wichtige Aufgaben. Ich halte nichts von Teilzeitstadträten. Jeder in der Regierung soll gute und möglichst viele Ressorts haben. Gerade in diesen Zeiten braucht es verlässliche und gute Zusammenarbeit in der Stadtregierung, um die Aufgaben zu meistern.“ Kahr zitierte einen Song der Rolling Stones: „You Can't Always Get What You Want – Du kannst nicht immer alles bekommen, was du willst, aber wenn du dich anstrengst, kannst du bekommen, was du brauchst. In diese Richtung werden wir uns anstrengen.“

Vor der Wahl der Bürgermeisterin hatte ÖVP-Chef Kurt Hohensinner kritisiert, dass der Volkspartei das Wirtschaftsressort in der neuen Stadtregierung entzogen wurde: „Wir wurden massiv beschnitten und ausgegrenzt.“ Dennoch stimmte die ÖVP für Kahr als Bürgermeisterin. Es sei eine Anerkennung für ihren „persönlichen Erfolg“, erklärte Hohensinner. „Das ist kein Vertrauen in die KPÖ, sondern in dich“, sprach er direkt die Bürgermeisterin an. Und es sei auch keine Zustimmung zu einer „Halbzeitlösung Kahr/Krotzer“, denn die ÖVP vermutet, dass Kahr nach der halben Legislaturperiode das Amt an ihren jüngeren Kollegen Robert Krotzer übergeben könnte.