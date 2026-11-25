Die Reise des großen Greifvogels lieferte wissenschaftliche Erkenntnisse über das Bewegungsmuster und die Nutzung unterschiedlicher Lebensräume. Denn es handle sich um den ersten dokumentierten Nachweis eines derart weiten Zuges eines in Österreich geborenen und besenderten Kaiseradlers. Die ornithologische, also vogelkundliche Besonderheit dabei sei die außergewöhnliche Länge der Reise. Karoline-Anna habe nicht die für mitteleuropäische Kaiseradler üblichen Erkundungsflüge durch Europa unternommen, sondern sich stattdessen auf eine weite Reise Richtung Afrika begeben. Ihre Route führte sie von Österreich über den Balkan und Griechenland quer über das Mittelmeer nach Libyen. Von dort setzte der Adler seine Reise durch den Tschad bis nach Nigeria und schließlich nach Kamerun fort.

"Was Karoline-Anna so besonders macht, ist nicht allein die enorme zurückgelegte Distanz - vielmehr ist es die Art ihrer Wanderung", wurde Matthias Schmidt, Greifvogelexperte bei BirdLife Österreich, zitiert. Denn Kaiseradler aus Mitteleuropa würden normalerweise nicht als Zugvögel gelten. Während junge Kaiseradler üblicherweise nur unregelmäßige Wanderungen ohne feste Zugrichtung unternähmen, habe Karoline-Anna offenbar ein echtes Zugverhalten gezeigt. Dieses kenne man eher von Kaiseradlern aus den östlichen Populationen Zentralasiens. Bei mitteleuropäischen Kaiseradlern hingegen sind derart weitreichende, gerichtete Wanderungen bisher kaum dokumentiert.

Warum sich Karoline-Anna zu dieser außergewöhnlichen Reise entschlossen habe und ob es sich um ein einmaliges Ereignis handle, lasse sich anhand der bisherigen Daten nicht abschließend beantworten. "Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, Zugwege und Rastgebiete von Greifvögeln über Ländergrenzen hinweg zu verstehen und zu schützen. Denn die Herausforderungen für wandernde Greifvögel enden nicht an nationalen Grenzen. Illegale Verfolgung, Lebensraumverlust und Veränderungen der Nahrungsverfügbarkeit können entlang ihrer gesamten Route zur Gefahr werden", so Schmidt.