Bereits im März hat die EU-Chemiebehörde (ECHA) ein weitreichendes Verbot der "Ewigkeitschemikalien" PFAS empfohlen und dazu zwei Risikoanalysen publiziert. Sie sollen Grundlage für den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sein. Nun hat sich auch der Ausschuss für sozioökonomische Analysen (SEAC) der EU-Chemikalienagentur für das Verbot und eine reguläre Übergangsfrist von 18 Monaten ausgesprochen. Damit soll für die Entwicklung und Umsetzung von Alternativen sowie für die Einhaltung etwaiger zusätzlicher Bedingungen entsprechend Zeit geboten werden. Allerdings drängt die Zeit: PFAS-Chemikalien bauen sich kaum ab, reichern sich in Böden, Gewässern und unseren Körpern an und stecken etwa in Kleidung, Lebensmittelverpackungen und Kosmetik. Viele schädigen das Immunsystem, wirken hormonell oder stehen im Verdacht, Krebs zu erregen.

Greenpeace warnte deshalb nun vor Schlupflöchern wie etwa diesen anwendungsspezifischen Ausnahmen oder pauschalen Übergangsfristen für ganze Industriesektoren. Denn damit droht aus dem dringend nötigen Schutz vor Ewigkeitsgiften eine uneinheitliche Regel zu werden, die Konzerne belohnt, die den Umstieg auf sichere, fluorfreie Alternativen bisher verschlafen haben. Österreich sollte daher wie die fünf Vorreiter Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen ein lückenloses PFAS-Verbot für Alltagsprodukte sowie strengere Trinkwasser-Grenzwerte einführen.

"Ewigkeitsgifte wie PFAS bleiben über Generationen in unserem Trinkwasser, in unseren Böden und im Blut unserer Kinder", warnte Greenpeace-Sprecher Sebastian Theissing-Matei. Zwar würde nun auch die Wissenschaft grünes Licht für ein breites Verbot geben. "Doch pauschale Ausnahmen für ganze Industriezweige drohen, aus dem dringend nötigen Schutz einen löchrigen Flickenteppich zugunsten von Konzernprofiten zu machen. Vorreiter-Firmen zeigen längst, dass Regenjacken, Kosmetik und Verpackungen problemlos ohne diese unsichtbare Gefahr auskommen. Jetzt darf sich auch die Politik nicht weiter aus der Verantwortung ziehen." Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) müsse in Brüssel gegen jedes Schlupfloch kämpfen und eine Zukunft ohne Ewigkeitsgifte möglich machen, sagte der Greenpeace-Sprecher.

"PFAS verschwinden nicht einfach, sie bleiben über Generationen in unserer Umwelt und in unserem Körper", so Theissing-Matei. "Dass die EU sie jetzt endlich umfassend regulieren will, ist längst überfällig. Die aktuellen Einschätzungen der Wissenschaft zeigen: Eine breite Beschränkung ist möglich und nötig. Aber genau jetzt wird entschieden, ob daraus ein echtes Verbot wird oder ein Flickenteppich voller Ausnahmen."