Der durchschnittliche Alkoholkonsum in der EU lag laut dem "Health at a Glance"-Report im Jahr 2024 bei 9,4 Litern reinem Alkohol, ein Rückgang gegenüber 10,1 Litern im Jahr 2014. Zypern und Griechenland weisen mit weniger als sieben Litern pro Person den niedrigsten Konsum auf. Ein halber Liter Bier mit rund fünf Volumenprozent Alkoholgehalt entspricht dabei beispielsweise 25 Millilitern reinem Alkohol. In Österreich gab es zwar insgesamt einen Rückgang beim Alkoholkonsum, aber auch bei Jugendlichen zeigen sich hierzulande hohe Werte. Im EU-Durchschnitt gaben 44 Prozent der 15- bis 16-Jährigen an, in den vergangenen 30 Tagen mindestens ein alkoholisches Getränk konsumiert zu haben. In Österreich lag dieser Anteil hinter Spitzenreiter Dänemark und Deutschland bei 60 Prozent.

22 Prozent der 15- bis 16-Jährigen in Österreich berichteten trotz des Tabakverbots für Minderjährige, in den vergangenen 30 Tagen mindestens einmal eine Zigarette geraucht zu haben. Das ist ein leichter Rückgang zu 2019, aber mehr als im EU-Schnitt von 18 Prozent. Deutlich zugenommen hat EU-weit und in Österreich der Konsum von E-Zigaretten bei 15- bis 16-Jährigen. Hierzulande gaben 28 Prozent an, in den vergangenen 30 Tagen mindestens einmal eine E-Zigarette verwendet zu haben, im EU-Schnitt sind es 23 Prozent. Beim Cannabis- und Kokainkonsum der 15- bis 34-Jährigen liegt Österreich dagegen leicht unter dem EU-weiten Wert.

Mit einer Lebenserwartung von 82,1 Jahren bei einer Geburt im Jahr 2024 rangiert Österreich über dem Schnitt der 27 EU-Staaten von 81,5 Jahren. Spitzenreiter ist Spanien mit 84,0 Jahren, vor Schweden und Italien. Laut dem OECD-Bericht werden in Österreich gemessen an der Bevölkerungsgröße die zweitmeisten künstlichen Hüftgelenke eingesetzt und die viertmeisten Kniegelenke. Bei den Grauer-Star-Operationen liegt Österreich auf Platz drei. Außerdem werden in Österreich zusammengenommen die zweitmeisten CT- und MRT-Untersuchungen je Einwohner durchgeführt.

Positiv selten werden in Österreich Antibiotika beim Menschen eingesetzt, weniger sind es gemessen an der Bevölkerung ausschließlich in den Niederlanden. Zudem haben nur Österreich und Finnland ihre bis 2030 angesetzten nationalen Verbrauchsziele bereits erreicht, hob die OECD hervor. Um das EU-weite Ziel für 2030 zu erreichen, müsste der Verbrauch in der gesamten Europäischen Union ausgehend vom Stand 2025 um weitere 16 Prozent gesenkt werden, in den vergangenen sechs Jahren waren es jedoch nur fünf Prozent.

Vergleichsweise hoch war in Österreich die Suizidrate im Jahr 2023, nur in Litauen, Slowenien und Ungarn ist der Wert größer. Estland und Lettland lagen gleichauf mit Österreich. Im Jahr 2023 starben in den EU-Ländern etwa 48.800 Menschen durch Suizid - ein Rückgang um mehr als zehn Prozent gegenüber 2013. Die niedrigsten Suizidraten verzeichnen die südeuropäischen Länder Zypern, Griechenland, Malta und Italien. Der Bericht erwähnt jedoch das österreichische Suizidpräventionsprogramm SUPRA positiv.

Service: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.