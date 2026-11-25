Die sogenannte zielgerichtete Therapie und die Immuntherapie "haben zu einem deutlichen Überlebensvorteil geführt", berichtete Valipour. Das seien jedoch Behandlungen, "die in der Regel bei Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, die eine weit fortgeschrittene, nicht mehr heilbare Erkrankung haben". Von Stadium I bis IV gehe es systematisch "nach unten mit der Überlebensrate", betonte der Lungenfacharzt.

Drei von vier Patienten werden erst in Stadium III oder IV diagnostiziert, "wo in der Regel keine Heilung mehr möglich ist, sondern im besten Fall eine Lebensverlängerung von einigen Monaten", erläuterte Valipour. "Das Ziel sollte sein, die meisten Patientinnen und Patienten im Stadium I zu erwischen, zu behandeln, dann haben wir definitiv das längste, beste Überleben der Betroffenen." Große Studien hätten gezeigt, dass die Früherkennung mittels Niedrigdosis-CT die Lungenkrebs-Sterblichkeit senken kann.

Valipour spricht sich für ein organisiertes Screeningprogramm bei Rauchern ab 55 Jahren mit 15 "package years" aus - die also mindestens 15 Jahre lang eine Packung oder mehr am Tag beziehungsweise eine halbe Packung über 30 Jahre geraucht haben. "Rauchen ist der Hauptschadstoff, der zu Lungenkrebs führt", betonte Valipour. In den vergangenen Jahren seien moderne Nikotinalternativen hinzugekommen, aber auch Feinstaub, berufliche Umweltbelastung sowie Mikroplastik gelten als Risikofaktoren für Lungenkrebs.

Das Stigma "Hättest halt nicht geraucht" bringe "uns allen nichts, den Patientinnen und Patienten am allerwenigsten", sagte Martina Löwe von der Österreichischen Krebshilfe. Bei der Diagnose Lungenkrebs sollten die Betroffenen "nicht mehr zurückschauen. Da ist eher nach vorne zu schauen und im Hier und Jetzt zu agieren und das heißt: Begleitung, Betreuung und Unterstützung", aber auch Rauchstopp und Unterstützung beim Angebot dafür. Für die Einführung eines organisierten Früherkennungsprogramms habe sie "das Gefühl, dass der politische Wille schon da ist". Es brauche jetzt "ganz konkrete Vorgaben, wie so ein Pfad umgesetzt wird".

Was Valipour als Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und sein Team bei der Früherkennung von Lungenkrebs nach einem verdächtigen CT-Befund seit April unterstützt, ist ein Bronchoskopie-Roboter. Das Gerät der Firma Intuitive Surgical Operations ist mit einer Echtzeit-CT-Untersuchung verbunden, erläuterte Valipour bei dem Medientermin der Klinik Floridsdorf und des Karl Landsteiner Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie. Während bei einem Patienten in Narkose der Bronchoskopie-Katheterschlauch samt Kamera und Licht an der Spitze über eine Konsole gesteuert in die Luftröhre und Lunge eingeführt wird, zeigt das CT am Bildschirm die Lokalisation des vermuteten Krebsherds. So könne der Katheter millimetergenau positioniert und Proben entnommen werden.

"Es ist nicht immer Krebs, das heißt, dann muss ich auch nicht operieren", betonte Valipour. "Ich erspare auch einem nicht unwesentlichen Anteil der Patientinnen und Patienten eine große Operation, wo ich einen Teil von der Lunge entferne." Was bisher ohne Bronchoskopie-Roboter zudem bei kleinen Verdachtsherden oft gemacht wird, sei mit CT-Verlaufskontrollen zu schauen, ob der Herd größer wird oder nicht, "damit ich dann überhaupt an eine Biopsie kommen kann oder dass ich ihn entferne", berichtete der Mediziner. "Das heißt, ich schaue zu, dass der Krebs voranschreitet." Hier schafft der Roboter Abhilfe.

Sie habe von der Roboter-Bronchoskopie dank der Narkose nichts mitbekommen und auch nachher keine Beschwerden gehabt, berichtete die Patientin Anna Rausch bei dem Medientermin. Sie sei in der Früh zu der Untersuchung in die Klinik gekommen und am frühen Nachmittag wieder heim gegangen. Der Krebsverdacht im Stadium I aus einem eher zufälligen CT-Befund bestätigte sich bei der 72-Jährigen und im September wurde ihr der betroffene Lungenlappen operativ entfernt.

Husten oder schleimig-blutiger Auswurf ist nach der Bronchoskopie möglich, erläuterte Valipour. Die Untersuchung per Roboter kommt nicht bei allen Patienten infrage, sei aber sehr hilfreich. Der Mediziner geht davon aus, dass weitere Kliniken in Österreich im kommenden Jahr bereits ebenfalls auf ein solches Gerät setzen werden.