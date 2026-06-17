Meinl-Reisinger gewann Verfahren gegen FPÖ-Hafenecker

Die Behauptung war von den Freiheitlichen auf verschiedenen Kanälen verbreitet worden. In einer Pressekonferenz am 24. Februar, dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, führte Hafenecker die falschen Vorwürfe erneut aus. Meinl-Reisinger entschied sich laut Außenministerium daraufhin, rechtlich dagegen vorzugehen und erhob Klage wegen Rufschädigung.

Die Verhandlung im zivilrechtlichen Verfahren gegen Hafenecker fand bereits am 21. Mai am Landesgericht St. Pölten statt, am Dienstag erging nun das schriftliche Urteil. Demnach darf der FPÖ-Generalsekretär aufgrund einer einstweiligen Verfügung die unwahren Behauptungen nicht mehr verbreiten, muss sie öffentlich in einer Pressekonferenz und per Aussendung widerrufen und zudem die gesamten Verfahrenskosten tragen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Das zivilrechtliche Verfahren gegen die FPÖ ist laut Ministerium noch anhängig, die Verhandlung findet im Herbst vor dem Handelsgericht Wien statt. Die Weiterverbreitung der Behauptung wurde aber bereits mittels einstweiliger Verfügung untersagt.