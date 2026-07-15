Integrationsvorbild Mechelen: Wo Multikulti auf null Toleranz trifft

Islamistische Terroristen verübten auf dem Brüsseler Flughafen Zeventem sowie in einer U-Bahn-Station im EU-Viertel der belgischen Hauptstadt ­Bombenanschläge. 32 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Somers sprach damals davon, dass die Terroristen Teil der belgischen Gesellschaft seien, „unsere Terroristen“. Er besuchte auch die Moschee in Mechelen und betonte, dass die Muslime doppelte Opfer seien, einerseits, so wie alle anderen auch, Opfer der Anschläge, andererseits aber auch von den Islamisten, weil diese die Religion missbrauchen. „Solche Momente bleiben den Menschen jahrelang im Gedächtnis“, sagt der Bürgermeister.

Ihm sei wichtig, die Zuwanderer als vollwertige Bürger der Stadt anzuerkennen. Mache man das nicht, würden uns die Migranten eines Tages hassen, ist Somers überzeugt. „Und am Ende gewinnen die Terroristen. Sie hoffen, dass sich nach einem Terroranschlag die Reaktion gegen alle Migranten richtet. Und dann können wieder einige von ihnen von den Extremisten rekrutiert werden“, so Somers.

Und noch einen Vorteil habe die Wahrnehmung als vollständige Bürger: Man müsse nicht nachsichtiger sein, brauche keinen sanfteren Ansatz. Nein, man könne dieselben hohen Maßstäbe wie bei allen anderen auch anlegen. Denn niedrige Erwartungen seien eine Form von Rassismus, das habe Somers von einer Direktorin mit afrikanischen Wurzeln an einer Schule mit extrem hohem Migrantenanteil in Großbritannien gelernt.