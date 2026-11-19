Von 2005 bis 2016 war Schwarz Diözesanbischof von Linz. Davor war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und wurde 2001 zum Weihbischof für Wien ernannt. Scheuer würdigte das Wirken des Verstorbenen, es sei geprägt gewesen von einem freundlichen Charakter und von Fröhlichkeit, von Geselligkeit und Gastfreundschaft.

Zuletzt seien die körperlichen und geistigen Kräfte von Schwarz schon sehr eingeschränkt gewesen. "Es steckte aber immer noch eine tiefe Dankbarkeit in seinem Herzen, die er bis zum Sterben gezeigt hat. In allem, trotz allem hat er das Gute in jedem Menschen gesehen. Und er war ein betender und ein segnender Salesianer und Bischof", so Scheuer.

Die große Glocke des Mariendoms lud mit 15-minütigem Läuten zum Gebet für den Verstorbenen ein. Als Zeichen der diözesanweiten Trauer wurden auch in den oberösterreichischen Pfarrgemeinden zur nächsten bzw. übernächsten vollen Stunde die Kirchenglocken geläutet. Kirchliche Gebäude wurden laut Diözese schwarz beflaggt.

In Schwarz' Amtszeit fielen u.a. die von seinem Vorgänger angestrengte Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, aber auch die Aufdeckung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Stift Kremsmünster, bei der er klare Worte fand und sagte, man müsse "das Verbrechen deutlich beim Namen nennen".

In innerkirchlichen Fragen unterschied sich Schwarz aber von seinem liberalen Vorgänger Maximilian Aichern - etwa als er ein Tauf- und Predigtverbot für Laien aussprach. Schwarz erhielt den Stempel "konservativ", auch wenn sich der Fußball-Fan selbst immer als "Mann der Mitte" bezeichnete. Als "Sozialbischof" trat er aber sehr wohl in Aicherns Fußstapfen. Er war in der Bischofskonferenz u.a. für die Katholische Sozialakademie zuständig und Vorsitzender der "Allianz für den freien Sonntag", setzte sich aber auch sehr für die Aufnahme von Flüchtlingen sowie mehr Solidarität der europäischen Staaten bei der Aufteilung der Asylwerbenden ein.

Schwarz hatte während seiner Amtszeit in der Diözese Linz mit einigen Flügelkämpfen zu tun - etwa als er den liberalen Leiter des Kommunikationsbüros entpflichtete. Die konservative "Gebetsinitiative Kirchentreu" will mit einem Kirchenbeitragsboykott dessen Abberufung erzwungen haben. Die Diözese wies den Vorwurf eines Deals aber stets zurück.

Als Schwarz 2008 in Rom einen Weihbischof beantragte und die Wahl von Papst Benedikt XVI. auf den erzkonservativen Pfarrer von Windischgarsten, Gerhard Maria Wagner, fiel, lief die Basis Sturm. Wagner, der schließlich auf das Amt verzichtete, war dem Vernehmen nach nicht auf dem von Schwarz nach Rom geschickten Dreiervorschlag gestanden. Der Bischof berief sich diesbezüglich aber immer auf seine Schweigepflicht.

Schwarz wurde 1940 in Preßburg/Bratislava als ältestes von neun Geschwistern geboren und kam 1945 nach Wien. Mit 17 Jahren legte er seine Profess bei den Salesianern Don Boscos ab. 1964 wurde er zum Priester geweiht. Er studierte Theologie, klassische Philologie und Archäologie.

Er war unter anderem Rektor des Interdiözesanen Seminars für spätberufene Priesteramtskandidaten in Horn und Provinzial der österreichischen sowie später der römischen Ordensprovinz, lehrte an der Päpstlichen Salesianeruniversität in Rom und war Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich.

2001 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Simidicca in Tunesien und Weihbischof für Wien. Am 18. September 2005 folgte Schwarz Maximilian Aichern als Diözesanbischof von Linz nach, bis 2016 war er Bischof von Linz, dann übergab er das Amt an den amtierenden Oberhirten Manfred Scheuer. Nach seiner Emeritierung lebte er in Vöcklabruck bei den Don Bosco Schwestern, wo er als Seelsorger arbeitete und als Priester in umliegenden Pfarren aushalf. Mitte 2024 übersiedelte er nach Wien in seine Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos.