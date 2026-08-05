Israel stimmt Plan zur Hamas-Entwaffnung nicht zu

Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dem kürzlich verkündeten Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen nicht zugestimmt. Israel sei ein „Entwurf“ zugeschickt worden, sagte Netanyahu in einer in sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft. „Wir haben nicht zugestimmt“, so Netanyahu. Stattdessen habe Israel Anmerkungen geschickt. Details dazu nannte er nicht.

Der israelische Regierungschef äußerte sich damit erstmals öffentlich zu dem Plan des von US-Präsident Donald Trump gegründeten „Friedensrats“, der unter anderem vorsieht, dass die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Waffen abgibt und Israels Armee aus dem Gazastreifen abzieht. Trump hatte am Freitag mitgeteilt, der Friedensrat habe eine Einigung auf eine „vollständige Entwaffnung“ der Hamas erreicht. Die Mitteilung wurde allerdings mit Skepsis aufgenommen.