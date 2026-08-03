Indien: Die unterschätzte Weltmacht

Kommt man mit Indien jemals an ein Ende? Es gibt Touristen, die unvorbereitet nach Indien reisen, und nach einem Tag erschrocken vor der Armut und dem Elend flüchten, um nie wiederzukehren. Andere besuchen Indien mit dem Vorsatz, das Land ein paar Wochen lang zu bereisen; und sie bleiben ein Leben lang. Der Reichtum an Farben und Lebensformen, die berstende Vitalität und Jugendlichkeit schlägt sie in Bann.

Ich gehöre zur zweiten Kategorie. Als Student in Wien bekam ich ein Reisestipendium für Indien. Sofort nach Ende des Studiums war ich wieder unterwegs und begann, Deutsch in Kalkutta zu unterrichten. 50 Jahre lang konnte ich mich nicht lösen. Allerdings wurde ich nicht der typische Hippie an den Stränden von Goa und Kerala, sondern ich lernte eine indische Sprache, nämlich Bengalisch, und versuchte, als Schriftsteller und Übersetzer zu ergründen, warum dieses Land eine solche Faszination ausübt.