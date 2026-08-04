Syrisches Folteropfer entsetzt: „Versagen des österreichischen Staates“

Dafür hatte es allerdings keinen göttlichen Beistand gebraucht. Denn R. war gar nicht im Gefängnis. Schon den ganzen Prozess über befand er sich, anders als der Erstangeklagte ‚Foltergeneral‘ Khaled al-H., auf freiem Fuß. Nur kurz hatte er sich nach seiner Festnahme im Dezember 2024 in Untersuchungshaft befunden.

Das Landesgericht Wien sah demnach dringenden Tatverdacht als auch Fluchtgefahr vorliegen. R. legte eine Haftbeschwerde ein, der gab das Oberlandesgericht Wien Mitte Jänner 2025 statt und ordnete eine Enthaftung an. Dringender Tatverdacht sei zwar gegeben, heißt es in der Entscheidung, die News vorliegt, aber Fluchtgefahr nicht.

Das Oberlandesgericht führte mehrere Gründe an: R. hielte sich seit 2014 in Österreich auf, sein Asylverfahren sei bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens ausgesetzt und er habe bereits seit mehreren Jahren Kenntnis über die gegen ihn geführten Ermittlungen. Dennoch habe er sich kooperativ gezeigt und sei eben nicht geflüchtet, hält das Gericht fest. Bereits damals hatte die untere Instanz, das Landesgericht, auf geänderte politische Verhältnisse in Syrien verwiesen, die eine Flucht ermöglichen könnten – da auf R. als Deserteur unter Assad noch die Todesstrafe gewartet hätte.

Für das Oberlandesgericht erwiesen sich diese Ausführungen „bei näherer Betrachtung als durchwegs spekulativ“. Denn in Syrien würden Unterstützer Assads durchaus strafrechtliche Konsequenzen befürchten müssen. „Wieso eine Flucht des Beschuldigten nach Syrien unter solchen Bedingungen naheliegen sollte, ist in keiner Weise überzeugend“, heißt es in dem Schreiben aus dem Jänner 2025 weiter. Auch bei der Einschätzung des Landesgerichts, dass die Chancen auf einen positiven Asylbescheid für R. gering seien, handle es sich „abermals um eine bloße Spekulation“. Das Oberlandesgericht ordnete infolge die Enthaftung an. R. unterlag keinerlei Auflagen, sogar seinen Reisepass durfte er behalten. Seine Ausreise erfolgte also völlig legal.