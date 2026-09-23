Israel-Wahl: Die vier arabischen Parteien und ihre politischen Ziele

Im März 2000, damals als Mitglied des Europäischen Parlaments, versuchte ich, die Knesset, das israelische Parlament, zu besuchen. Der Sprecher der Knesset erklärte, dass ich als Vertreter der ÖVP-FPÖ-­Koalition nicht erwünscht sei. „Gut“, dachte ich, „vielleicht gibt es andere Wege“, und nahm Kontakt auf mit Joseph Salem, dem Fraktionssprecher der arabischen Parteien.

Er lud mich ein, zeigte mir das Parlament und organisierte ein Mittagessen im Restaurant der Parlaments, an dem dann auch zahlreiche jüdische Abgeordnete teilnahmen. Salem erklärte mir die Position der arabischen Parteien: „Wir sind die einzige überzeugende Opposition zu den jüdischen Parteien und auch der Regierung.“ Das hat sich geändert.

Derzeit gibt es vier Parteien beziehungsweise politische Strömungen der arabischen Bevölkerung Israels: Ra’am, Hadash, Ta’al und Balad. In der gegenwärtigen Knesset sitzen Ra’am und das Bündnis Hadash-Ta’al. Balad scheiterte 2022 mit 2,9 Prozent an der 3,25-Prozent-Hürde. Alle vier Parteien unterstützen die Bildung eines palästinensischen Staates.