Gadi Eisenkot: Ein Ex-General als Anti-Netanjahu

In erster Linie ist es der 66-jährige Gadi Eisenkot, der Hoffnung vermittelt. In einer Umfrage des TV-Kanals Chanel 12 Mitte August meinte nur ein Drittel der israelischen Bevölkerung, Netanjahu sei für das Amt der Premiers geeignet. Lange schien sich kein geeigneter Kandidat gegen ihn zu finden, nun kristallisiert sich aber mit Eisenkot ein ernsthafter Gegner für den Langzeitpremier heraus. Zum Mann des Jahres 5786 kürte ihn der Kolumnist der Jerusalem Post Amotz Asa-El: „als Symbol für politischen Wandel“.

Am Abend des 11. September hat das jüdische Jahr 5787 begonnen, bis zum Versöhnungstag am 20. September bremsen die Hohen Feiertage den Alltag Israels und auch den Wahlkampf. Zuvor wurden die Parteienlisten und die Kandidaten festgelegt. 38 Gruppierungen treten zur Wahl an, circa zehn dürften die Hürde von 3,25 Prozent für den Einzug in die Knesset schaffen.

Welchen das gelingt, wird die Mehrheitsverhältnisse stark beeinflussen. Denn die führenden Parteien allein sind zu schwach, alleine zu regieren. Netanjahus Likud ist mit 32 Sitzen derzeit die stärkste Partei, sie droht aber auf bis zu 23 abzusacken. Damit hätte sie in etwa so viele Mandate wie Gadi Eisenkots Partei, die erst vor einem Jahr gegründet worden ist und nun die alten Führungsfiguren des Anti-Netanjahu-Lagers weit hinter sich lässt.