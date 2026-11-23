Warum sollte sich Claudia Roth schuldig fühlen? Sie wurde 1955 geboren, zehn Jahre nach Kriegsende. Sie war nicht geboren, als die Verbrechen begangen wurden, für die sie nun von einer persönlichen Schuld befreit werden möchte. Schuld ist keine Erbkrankheit. Sie wird nicht mit der Muttermilch weitergegeben und auch nicht automatisch mit dem deutschen Pass ausgehändigt. Schuld und Verantwortung wird gerne verwechselt. Schuld haben jene auf sich geladen, die Verbrechen begingen, ermöglichten oder unterstützten.

Verantwortung bedeutet, dass sich die Verbrechen der Vorfahren nicht wiederholen. Roth darf ohne Schuldgefühle leben, ihre Pension genießen, reisen, in der Sonne sitzen, ein Glas Wein trinken und über Israel denken, was sie möchte. Niemand verlangt von ihr, dass sie ihre letzten Lebensjahre in historischer Zerknirschung verbringt.

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen bedrückender Schuld und dem Bedürfnis, Israel zu kritisieren, kann ich Frau Roth beruhigen. Es gibt kein zweites Land weltweit, das wie Israel kritisiert wird. Wer sich in diesen Chor einreihen möchte, soll es ruhig tun. Israelis haben gelernt, damit zu leben. Sie streifen es ab wie die Tropfen eines warmen Sommerregens.