Claudia Roth©Horst Galuschka, IMAGO
Die Grünen-Politikerin will sich von der deutschen Schuld befreien – und löst damit eine Kontroverse aus. Doch historische Schuld ist nicht vererbbar. Die Verantwortung für die Gegenwart schon.
Claudia Roth, 71 Jahre alt, ehemalige deutsche Kulturstaatsministerin, Grünen-Politikerin und jahrzehntelang beruflich empört, hat ein Problem mit der „Deutschen Schuld“. In einem Interview erzählte sie, ausländische Freunde hätten sie gefragt, wann sie sich endlich von der Schuld der Geschichte befreie, um unbefangener über Israel urteilen zu können.
Ein Aufschrei folgte. Der Zentralrat der Juden reagierte empört, ihr ehemaliger Parteifreund Volker Beck sprach von klassischer deutscher Schuldabwehr. Roth wiederum erklärte, sie habe lediglich die Worte ihrer Freunde wiedergegeben, vergaß zu erwähnen, ob es auch ihre Meinung sei.
Verantwortung
Warum sollte sich Claudia Roth schuldig fühlen? Sie wurde 1955 geboren, zehn Jahre nach Kriegsende. Sie war nicht geboren, als die Verbrechen begangen wurden, für die sie nun von einer persönlichen Schuld befreit werden möchte. Schuld ist keine Erbkrankheit. Sie wird nicht mit der Muttermilch weitergegeben und auch nicht automatisch mit dem deutschen Pass ausgehändigt. Schuld und Verantwortung wird gerne verwechselt. Schuld haben jene auf sich geladen, die Verbrechen begingen, ermöglichten oder unterstützten.
Verantwortung bedeutet, dass sich die Verbrechen der Vorfahren nicht wiederholen. Roth darf ohne Schuldgefühle leben, ihre Pension genießen, reisen, in der Sonne sitzen, ein Glas Wein trinken und über Israel denken, was sie möchte. Niemand verlangt von ihr, dass sie ihre letzten Lebensjahre in historischer Zerknirschung verbringt.
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen bedrückender Schuld und dem Bedürfnis, Israel zu kritisieren, kann ich Frau Roth beruhigen. Es gibt kein zweites Land weltweit, das wie Israel kritisiert wird. Wer sich in diesen Chor einreihen möchte, soll es ruhig tun. Israelis haben gelernt, damit zu leben. Sie streifen es ab wie die Tropfen eines warmen Sommerregens.
Zentralrat
Absurd wird die Diskussion, wenn Roth erklärt, sie habe während ihrer Amtszeit unter einem „unfassbaren Druck“ des Zentralrats der Juden gestanden – der etwa 0,15 Prozent der deutschen Bevölkerung vertritt. Plötzlich erscheint die ehemalige Ministerin als Opfer. Nicht der deutschen Geschichte, sondern der Erwartungen jüdischer Organisationen. Roth muss sich nicht schuldig fühlen, dem Zentralrat nicht zustimmen.
Sie darf die israelische Regierung kritisieren, ihre Politik ablehnen und den Krieg in Gaza verurteilen. Sie darf auch die Nachkommen der Opfer von der deutschen Erinnerungskultur und ihrer moralischen Selbstinszenierung befreien. Die Nachkommen der Täter müssen ihre Betroffenheit nicht ständig zur Schau stellen.
Den Nachkommen der Opfer wäre mehr geholfen, wenn sie ohne Angst und Polizeischutz Synagogen, Schulen und Kindergärten besuchen könnten, jüdische Studenten, Wissenschafter und Künstler nicht boykottiert und angegriffen würden, Juden ihre Identität offen zeigen könnten. Wer sich von der Schuld der Vergangenheit befreien will, jedoch der Gegenwart die Verantwortung verweigert, macht sich aufs Neue schuldig.