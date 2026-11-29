Das israelische Parlament hatte im März eine umstrittene Gesetzesreform beschlossen, welche die Todesstrafe für wegen Terrorismusvorwürfen verurteilte Palästinenser im Westjordanland vorsieht. Nur bei "besonderen Umständen" kann die Strafe in lebenslange Haft abgemildert werden. Das Gesetz trat im Mai in Kraft - und soll nun erstmals angewandt werden.

Ein Palästinenser hatte im September in der Nähe einer Siedlung nahe Ramallah einen Siedler mit israelisch-französischer Staatsbürgerschaft erschossen. Der Angreifer wurde festgenommen. Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir forderte in der Folge die Todesstrafe für den Palästinenser.

Am Sonntag begrüßte Ben Gvir die entsprechende Entscheidung der Militär-Staatsanwaltschaft. Er sprach von einem "historischen Schritt", einer "moralischen" Entscheidung und einer "Abschreckung". Die Menschenrechtsorganisation Komitee gegen Folter in Israel verurteilte dagegen eine "rassistische und drakonische Form" der Todesstrafe, die auf Palästinenser abziele.

Nach dem brutalen Angriff, den die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus dem Gazastreifen auf Israel verübt hatte, hat die Gewalt im besetzten Westjordanland deutlich zugenommen. Seitdem wurden dort laut einer AFP-Zählung, die auf Daten des palästinensischen Gesundheitsministeriums beruht, mehr als 1.100 Palästinenser getötet, die meisten von israelischen Soldaten. Nach israelischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 50 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder während Armeeeinsätzen getötet.