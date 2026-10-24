Israel-Wahl am 27. Oktober: Eisenkot fordert Netanjahu heraus, so läuft die Abstimmung

In Israel wird am Dienstag, dem 27. Oktober, die 26. Knesset gewählt. Rund 7,3 Millionen Menschen stehen im Wählerverzeichnis, auf dem Stimmzettel stehen 38 Listen. Es ist die erste Parlamentswahl seit 1988, die zum gesetzlich vorgesehenen regulären Termin stattfindet. Seither waren Regierungen stets vor dem Ende der Legislaturperiode zerbrochen.

Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der mit seinem Likud eine weitere Amtszeit anstrebt, und dem früheren Generalstabschef Gadi Eisenkot. Dessen Partei Jaschar lag in den Umfragen der vergangenen Wochen mehrfach vor dem Likud. Eine Mehrheit von 61 der 120 Sitze sagten die meisten Umfragen zuletzt keinem der beiden Lager voraus.