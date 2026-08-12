Die Heuchelei des Israel-Boykotts

Aus Doppelmoral ist längst politische Realsatire geworden. Spanien verkündete, seine militärischen Beziehungen zu Israel abzubrechen und Rüstungsaufträge zu stornieren. Wenige Wochen später erteilte die Regierung eine Ausnahmegenehmigung, damit Airbus in den spanischen Werken israelische Technologie in die Flugzeuge einbauen konnte. An den Universitäten wird über den Ausschluss israelischer Wissenschafter diskutiert, während Forschungsdaten durch israelische Cybertechnologie geschützt werden.

Besonders absurd zeigt sich der Widerspruch im Rüstungsgeschäft. Im Jahr 2025 erreichten Israels Verteidigungsexporte mit 20 Milliarden Dollar einen neuen Rekord, fast 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Exporte mehr als verdoppelt. Raketenabwehr, Radarsysteme, elektronische Kriegsführung, Satelliten, Drohnen und Cybertechnik werden von Staaten bestellt, an deren Universitäten Palästina-Aktivisten jüdischen Studenten den Zutritt verweigern.

Doch Israels Exportwirtschaft – militärisch wie zivil – ist von politischen Einflüssen nicht zu trennen. Boykottbewegungen in Europa und Nordamerika werden nicht ignoriert oder unterschätzt. Israel reagierte während der letzten Jahre mit einer strategischen Neuorientierung und konzentrierte seine Außenhandelsaktivitäten auf Asien, Afrika, Lateinamerika und Naher Osten.