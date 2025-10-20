Antisemitismus: Hass kennt keinen Waffenstillstand

Am 7. Oktober, dem Jahrestag des Massakers der Hamas, blieb ich zu Hause, sah mir Staffel 9 der ORF TV-Serie Schlosshotel Orth an. Die hatte ich übersehen beim Herumkramen in alten TV-Serien. Nachrichten versuchte ich auszuweichen, als ein Freund anrief und fragte, ob ich zu einer Diskussion kommen würde. Ich suchte nach Ausreden. Er unterbrach mich: „Ich verstehe, wenn du nicht kommst, du brauchst dich nicht zu verteidigen.“ Doch Verstecken half nicht. Ausgerechnet Schlosshotel Orth erinnerte mich, wie sehr sich mein Leben in den letzten zwei Jahren verändert hatte.

In einer Episode konfrontiert eine Frau, die ihren Urlaub im Hotel verbringt und ihren Ehemann verloren hatte, einen anderen Gast, dessen Ehefrau gestorben war. „Mach dich nicht zum Opfer, du lebst, sie ist tot“, sagte die Witwe zum Witwer und lud ihn zu einer Bootsfahrt ein, statt verzweifelt im Zimmer zu sitzen. Der Satz unterbrach meinen Fluchtversuch. „Macht mich nicht zum Opfer“, ging mir durch den Kopf, „Opfer waren meine Eltern, Überlebende des Holocaust.“