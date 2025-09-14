Antisemitismus in 2025: Ein ganz reales Problem

„Über die Antisemitismus-Meldestelle der IKG Wien sind uns besonders nach dem 7. Oktober 2023 viele Vorfälle von antisemitischen Übergriffen an Schulen bekannt“, sagt der Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Benjamin Nägele. „Diese reichten von verbalen Übergriffen und Mobbing bis hin zu Angriffen.“ Manche Familien hätten sich daher entschieden, ihre Kinder in jüdische Schulen zu geben, um sie zu schützen.

Daniel Brandel ist der Geschäftsführer der jüdischen Zwi-Perez-Chajes-Schule. Er bestätigt, dass es in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder Anfragen von Familien gab, die einen Schulwechsel überlegten. „Manche haben ihr Judentum an der öffentlichen Schule nicht offen gezeigt, hatten das Gefühl, dass man es aber dennoch weiß und daraus ist ein Unsicherheitsgefühl entstanden. Einige Kinder, die inzwischen die ZPC-Schule besuchen, waren aber auch ganz offen mit Antisemitismus und tätlichen Angriffen konfrontiert.“ Bisher hätten rund zehn jüdische Kinder und Jugendliche an die ZPC-Schule gewechselt.

Die Mutter der 16-jährigen Esther (Name von der Redaktion geändert, Anm.) hat sich für ihre Tochter für den ebenfalls jüdischen Lauder-Chabad-Campus im Augarten entschieden. Bis zu diesem Sommer besuchte die Schülerin ein öffentliches Gymnasium in der Leopoldstadt. Sie sei zwar nicht antisemitisch attackiert worden, dennoch habe sich nach dem 7. Oktober 2023 – dem Überfall der Hamas auf Israel – stimmungsmäßig viel verändert. An der Schule gebe es viele muslimische Jugendliche – „Free Palestine“ sei allgegenwärtig.