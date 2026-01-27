Wie Schulen in Österreich mit Antisemitismus umgehen

Für die Studie, die auf Basis der „Nationalen Strategie gegen Antisemitismus“ der Regierung beauftragt wurde, hat sich das Forschungsteam mit mehreren Ansätzen dem Thema genähert. Einerseits wurden 27 jüdische Jugendliche sowie Eltern jüngerer Kinder „mittels problemorientierter, sehr narrativer Interviews befragt“, so Liebhart.

Andererseits gab es eine Online-Befragung, die über die Partnerorganisationen des Projekts (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands, erinnern:at, Israelitische Kultusgemeinde Wien, ZARA Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit) sowie über Social Media verbreitet wurde. Sie wandte sich an jüdische und nicht jüdische Schüler, Lehrende und Eltern. 540 Personen nahmen daran teil.

Gearbeitet wurde auch mit Schülern in Berufsschulen und Oberstufen höherer Schulen in verschiedenen Bundesländern. In Workshops näherte man sich dem Thema dabei niederschwellig: Die Jugendlichen wurden gebeten, Fotos zu machen, die das Thema Antisemitismus illustrieren. So kam man gut mit den jungen Menschen ins Reden.

Alle Gespräche dienten einerseits dazu, das Problemfeld möglichst präzise zu umreißen, andererseits aber auch auszuloten, wie Schulen hier besser gegenarbeiten können. Ziel des Projekts war es, nicht nur zu beleuchten, wie sich Antisemitismus an Schulen äußert und wie es jüdischen Schülern damit geht, sondern auch, ganz konkrete Empfehlungen für Schulen auszuarbeiten. Jüdische Schüler wurden etwa danach gefragt, was sie sich von Lehrpersonen, aber auch dem System Schule an sich an Hilfestellung erwarten würden. In den Foto-Workshop-Gruppen wurde unter anderem ausgelotet, welche Strukturen es an Schulen bereits gibt, um mit Anfeindungen verschiedener Art umzugehen.