Spitzentöne: Wenn nur noch die Falschen das Richtige sagen

Im Boden versinken möchte ich auch, weil ich dem Wiener FPÖ-Mandatar Leo Lugner nicht widersprechen kann. Die „nordirische Hip-Hop-Band Kneecap“ gehört selbstverständlich an der Grenze abgefangen, vor Gericht gestellt und gegebenenfalls in ein österreichisches Gefängnis verbracht, wie 2005 der britische Holocaust-Leugner David Irving. Die Herrschaften, die während ihrer Auftritte mit Hisbollah-Fahnen gewedelt, die Hamas gefeiert, zum Judenhass und zum Mord an britischen Abgeordneten aufgerufen haben sollen, wollen aber am 1. September in Wien auftreten.