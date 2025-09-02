Kafkas Meisterwerk „Die Verwandlung“ als zeitlose Symbolik des Antisemitismus

Der zu Ungeziefer verwandelte Gregor wird von Eltern und Schwester in sein Zimmer verbannt, die Möbel rausgeschafft, die Tür verschlossen – das jüdische Ghetto. Ungenießbares Essen schiebt die Schwester in das Zimmer, bis Gregor endlich stirbt, abgemagert, bewegungslos. Befreit und glücklich durch die ‚Endlösung‘ beschließt die Familie, einen Ausflug ins Grüne zu machen.

Kafkas Werk wurde durch Germanisten zu Tode interpretiert, das jüdische Element meist übersehen oder ignoriert, ist doch der ‚Außenseiter‘ die zentrale Botschaft. In der Erzählung ‚Bericht an die Akademie‘ versucht ein gebildeter Affe, das Auditorium zu überzeugen, auch nur ein ‚Mensch‘ zu sein.

Kafka in seinem Tagebuch: „… könnte ich sein, was ich will, hätte ich ein ostjüdischer Junge sein wollen, im Winkel des Saales, ohne eine Spur von Sorgen, der Vater diskutiert in der Mitte mit den Männern, die Mutter, dick eingepackt, die Schwester scherzt mit den Mädchen – und in ein paar Wochen wird man in Amerika sein.“

Eine weitere Eintragung: „Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhaß. Prašivé plemeno (Räudige Rasse) habe ich sie Juden nennen hören. Ist es nicht das Selbstverständliche, daß man von dort weggeht, wo man so gehaßt wird? Das Heldentum, das darin besteht, doch zu bleiben, ist eines der Schaben, die auch nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind.“