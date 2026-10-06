Island für Rubio wichtiger Außenposten für Sicherheit

Darin ging es unter anderem um Themen wie Geothermie, Rechenzentren und die Pharmaindustrie. Die USA streben unter Präsident Donald Trump einen größeren Einfluss in der rohstoffreichen Arktisregion an und wollen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konkurrenz durch China und Russland ihre Kontrolle über die Zugangswege zur Arktis festigen.

Island hat seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1944 keine eigenen Streitkräfte. Das Land verlässt sich in Sicherheitsfragen auf die NATO sowie auf ein 1951 mit den USA unterzeichnetes bilaterales Verteidigungsabkommen. Washington hat keinen ständigen Militärstützpunkt in Island.

Trump hatte mehrfach mit einer Annexion der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland gedroht - Ende September unterzeichneten die USA dann ein Sicherheitsabkommen mit Dänemark und Grönland, das es Washington ermöglicht, dort zwei neue Militärstützpunkte zu errichten.

Im September sorgte Trump für eine weitere Kontroverse, als er eine KI-generierte Karte verbreitete, auf der ganz Nordamerika, die Karibik, Grönland und Island als "Vereinigte Staaten von Amerika" dargestellt werden. Reykjavik bestellte daraufhin den US-Botschafter ein und bezeichnete die Karte als "völlig unangemessen".

Außenministerin Gunnarsdottir sagte am Dienstag, die Angelegenheit sei nun geklärt. Sie begrüßte außerdem das Abkommen der USA mit Dänemark und Grönland und kündigte an, dass Island die Beziehungen zu Washington weiter stärken wolle.

Island hatte Ende August knapp gegen die Wiederaufnahme der seit 2013 auf Eis liegenden Verhandlungen über einen EU-Beitritt gestimmt. 52,8 Prozent der Isländer stimmten dagegen.