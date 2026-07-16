US-Präsident Trump hält Rede an die Nation

Denkbar wäre, dass Trump dabei Verschwörungserzählungen über die Wahl, bei der der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte, aufgreift. Trump gesteht seine Niederlage gegen Biden bis heute nicht ein. Er und viele seiner Verbündeten haben immer wieder das Narrativ bedient, dass es Betrug bei der Wahl gegeben habe. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eine solche Ansprache an die Bevölkerung hält. Im Dezember etwa verteidigte der bereits damals innenpolitisch stark unter Druck geratene Präsident seine Wirtschaftspolitik.