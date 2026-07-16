ABO

US-Präsident Trump hält Rede an die Nation

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
US-Präsident Trump im April bei einer Rede an die Nation
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump will sich in der Nacht auf Freitag mit einer Rede an seine Landsleute richten. Die Ansprache ist für 3.00 Uhr MESZ (Donnerstag 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) geplant. Trump selbst hat Medienberichten zufolge "wirklich große Neuigkeiten" in Aussicht gestellt. Der Republikaner könnte dabei seine verlorene Präsidentschaftswahl 2020 erneut zum Thema machen, berichteten der Fernsehsender ABC News und das Nachrichtenportal "Politico".

von

Denkbar wäre, dass Trump dabei Verschwörungserzählungen über die Wahl, bei der der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte, aufgreift. Trump gesteht seine Niederlage gegen Biden bis heute nicht ein. Er und viele seiner Verbündeten haben immer wieder das Narrativ bedient, dass es Betrug bei der Wahl gegeben habe. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eine solche Ansprache an die Bevölkerung hält. Im Dezember etwa verteidigte der bereits damals innenpolitisch stark unter Druck geratene Präsident seine Wirtschaftspolitik.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Burnham wird wohl Premier
Politik
Burnham soll Starmer an Spitze von Labour-Partei ablösen
Ex-Naftogaz-CEO Korezkyj ist neuer ukrainischer Premier
Politik
Ukrainisches Parlament bestätigt neue Regierung
Zwei US-Angriffswellen an einem Tag
Politik
USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran
Durch Raketen ausgelöste Brände wüteten in Kiew
Politik
Gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine
EU-Migrationskommissar Magnus Brunner im Interview
Politik
EU-Kommissar Brunner: "Binnengrenzkontrollen abschaffen"
Trump droht dem Iran erneut mit härteren Angriffen
Politik
US-Militär startet neue Angriffswelle auf Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER