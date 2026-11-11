Warum Österreich sich mit seiner Einbürgerungspolitik schadet

Johannes Huber©Matt Observe
In Österreich lautet die Devise, dass man sich die Staatsbürgerschaft „verdienen“ muss. Forschungsergebnisse lassen jedoch bezweifeln, dass das vernünftig ist.
In Österreich lautet die Devise, dass man sich die Staatsbürgerschaft „verdienen“ muss. Forschungsergebnisse lassen jedoch bezweifeln, dass das vernünftig ist.
Kaum Änderung in Sicht
Österreich betreibt eine restriktive Einbürgerungspolitik. Sie geht davon aus, dass man sich die Staatsbürgerschaft „verdienen“ muss und dass sie daher erst am Ende einer erfolgreichen Integration stehen darf.
Ändern wird sich daran wohl kaum etwas: Eine Initiative drängt zwar darauf, in Österreich geborenen Kindern automatisch die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn ihre Eltern schon mehrere Jahre legal im Land leben, Aussicht auf Erfolg hat sie jedoch nicht. Für die ÖVP kommt derlei nicht infrage und die FPÖ würde überhaupt zu Verschärfungen schreiten.
Weniger Rechte und Pflichten
Eine breite Auseinandersetzung mit dem Thema bleibt wohl auch vor diesem Hintergrund aus. Dabei würde sehr viel für eine solche sprechen: Der Anteil nicht-österreichischer Staatsangehöriger beträgt bundesweit bereits ein Fünftel und in Wien allein mehr als ein Drittel (36,8 Prozent). In einzelnen Bezirken nähert er sich dort der Hälfte: In Favoriten (10. Bezirk) und Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) machte er zu Jahresbeginn 46,2 Prozent aus.
Nicht-Österreicher haben weniger Rechte, aber auch Pflichten. Sie dürfen in der Regel nicht wählen, junge Männer unter ihnen müssen aber auch keinen Wehrdienst leisten. Allein das könnte aus staatlicher Sicht ein Motiv sein, sie möglichst rasch einzubürgern.
Restriktionen schrecken ab
Und noch mehr: Mit restriktiver Einbürgerungspolitik geht das Risiko einher, dass sich Zugewanderte gar nicht erst um die Staatsangehörigkeit bemühen. Bei einer liberalen, bei der eine solche unter bestimmten Voraussetzungen schneller erworben werden kann, ist das anders, wie Forschungsergebnisse oder Berichte zeigen.
Ob von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem deutschen IFO-Institut oder der eidgenössischen ETH Zürich: Sinngemäß heißt es überall, dass mit Einbürgerungen positive Effekte verbunden sind. Es ist ein zusätzlicher Anreiz zum Spracherwerb und trägt dazu bei, dass Betroffene zu besseren Jobs kommen und mehr verdienen – womit das Ganze auch von daher interessant wird für den Staat.
Johannes Huber, Journalist und Blogger schreibt jede Woche zu politischen Themen
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