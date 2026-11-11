Warum Österreich sich mit seiner Einbürgerungspolitik schadet

Österreich betreibt eine restriktive Einbürgerungspolitik . Sie geht davon aus, dass man sich die Staatsbürgerschaft „verdienen“ muss und dass sie daher erst am Ende einer erfolgreichen Integration stehen darf.

Ändern wird sich daran wohl kaum etwas: Eine Initiative drängt zwar darauf, in Österreich geborenen Kindern automatisch die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn ihre Eltern schon mehrere Jahre legal im Land leben, Aussicht auf Erfolg hat sie jedoch nicht. Für die ÖVP kommt derlei nicht infrage und die FPÖ würde überhaupt zu Verschärfungen schreiten.